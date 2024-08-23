Под Курском пропали десятки срочников, растет число погибших добровольцев. Что известно о потерях России в войне

О гибели Артема Добродумского сообщил спортивный клуб „Георгий Победоносец“, где он много лет занимался карате, внимание на публикацию обратило 161.ру. Издание отмечает, что Добродумский — выпускник казачьего кадетского корпуса в Шахтах Ростовской области.

На данный момент практически невозможно установить число погибших в ходе этого наступления. Пока известно о двух российских срочниках, погибших в Курской области, — это 19-летний Даниил Рубцов 22-летний Артем Добродумский.

На прошлой неделе журналисты „Важных историй“ смогли идентифицировать 25 призывников на видеороликах с военнопленными, которые выложила украинская сторона. С тех пор Би-би-си установила личности еще 13 россиян, которые появлялись на видео с пленными и представлялись солдатами-срочниками — их призвали на срочную службу из Коми, Дагестана и Ярославской области.

Родители пропавших призывников оставляют отчаянные посты в соцсетях, надеясь получить хоть какую-то информацию, поскольку ни военкомат, ни воинские части им не отвечают: „Пожалуйста, не предлагайте мне писать и звонить в часть, где служил сын. Мы делали это уже не один раз — там глухо“, — просит мать одного из пропавших солдат.

Украинская армия пересекла границу с Россией утром 6 августа, а последние сообщения от срочников, связь с которыми сейчас утрачена, родные получили 7 августа.

Россия уже больше года использует солдат-призывников для охраны своей границы, в то время как более опытные и возрастные военнослужащие российской армии участвуют в боях на территории Украины.

Со слов близких родственников этих военнослужащих, большинство пропавших служило в 488 мотострелковом полку. Пункт постоянной дислокации этого подразделения — город Клинцы в Брянской области. Но в реальности последние несколько месяцев срочники , служившие в этом полку, находились на приграничных позициях в Курской области.

На основании открытых источников Би-би-си установила имена 81 солдата срочной службы, которые не выходят на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.

Даниила Рубцова призвали в декабре прошлого года, он служил около села Плехово в Суджанском районе Курской области и погиб 7 августа — в это время в селе шли бои.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью пропагандистской передаче „Соловьев LIVE“ 10 августа заявил, что срочники „отразили нападение целой бригады [ВСУ], причем никого не потеряли“, хотя к этому моменту погиб уже как минимум Даниил Рубцов.

В то время как на сайте Change.org запускают петицию с просьбой к Владимиру Путину вывести срочников из Курской области, сами солдаты, служащие в других регионах России, сообщают родным, что их, наоборот, отправляют в Курск.

Нередко этот процесс сопровождается давлением со стороны офицеров, которые пытаются склонить срочников перейти на контрактную службу.

„Мой брат служит около двух месяцев. Ежедневно просят подписать контракт. Человек стоит своей позиции, что не собирается подписывать контракт, но они [офицеры] упорно ему говорят, мол, будешь сидеть в штабе, — говорит сестра одного из призывников. — [Брат] ежедневно подвергается психологической давке, даже был случай, что хотел наложить на себя руки“.

65 тысяч погибших

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров удалось установить имена 65 522 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину. По меньшей мере 52% из них не были связаны с армией на момент начала войны.

В последние 10 месяцев мы фиксируем резкий рост смертей добровольцев — так мы называем категорию людей, которые решили заключить контракт с министерством обороны или росгвардией уже после начала полномасштабной войны в Украине.

С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели мы фиксируем гибель более 240 добровольцев — именно они сейчас являются самой быстро растущей категорией потерь. Добровольцы составляют 19% всех установленных нами потерь российской армии.