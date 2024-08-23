Под Курском пропали десятки срочников, растет число погибших добровольцев. Что известно о потерях России в войне
С начала наступления ВСУ в Курской области на связь не выходят десятки солдат срочной службы, охранявших границу. Пока военкоматы молчат, а власти рапортуют об отсутствии потерь, как минимум 38 призывников находятся в плену у украинской стороны, и уже подтверждена гибель двух срочников, пишет BBC News Русская служба.
Пропали под Курском
На основании открытых источников Би-би-си установила имена 81 солдата срочной службы, которые не выходят на связь с родственниками с начала наступления ВСУ в Курской области.
Со слов близких родственников этих военнослужащих, большинство пропавших служило в 488 мотострелковом полку. Пункт постоянной дислокации этого подразделения — город Клинцы в Брянской области. Но в реальности последние несколько месяцев срочники, служившие в этом полку, находились на приграничных позициях в Курской области.
Россия уже больше года использует солдат-призывников для охраны своей границы, в то время как более опытные и возрастные военнослужащие российской армии участвуют в боях на территории Украины.
Украинская армия пересекла границу с Россией утром 6 августа, а последние сообщения от срочников, связь с которыми сейчас утрачена, родные получили 7 августа.
Родители пропавших призывников оставляют отчаянные посты в соцсетях, надеясь получить хоть какую-то информацию, поскольку ни военкомат, ни воинские части им не отвечают: „Пожалуйста, не предлагайте мне писать и звонить в часть, где служил сын. Мы делали это уже не один раз — там глухо“, — просит мать одного из пропавших солдат.
На прошлой неделе журналисты „Важных историй“ смогли идентифицировать 25 призывников на видеороликах с военнопленными, которые выложила украинская сторона. С тех пор Би-би-си установила личности еще 13 россиян, которые появлялись на видео с пленными и представлялись солдатами-срочниками — их призвали на срочную службу из Коми, Дагестана и Ярославской области.
Живые и мертвые
На данный момент практически невозможно установить число погибших в ходе этого наступления. Пока известно о двух российских срочниках, погибших в Курской области, — это 19-летний Даниил Рубцов 22-летний Артем Добродумский.
О гибели Артема Добродумского сообщил спортивный клуб „Георгий Победоносец“, где он много лет занимался карате, внимание на публикацию обратило 161.ру. Издание отмечает, что Добродумский — выпускник казачьего кадетского корпуса в Шахтах Ростовской области.
Даниила Рубцова призвали в декабре прошлого года, он служил около села Плехово в Суджанском районе Курской области и погиб 7 августа — в это время в селе шли бои.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью пропагандистской передаче „Соловьев LIVE“ 10 августа заявил, что срочники „отразили нападение целой бригады [ВСУ], причем никого не потеряли“, хотя к этому моменту погиб уже как минимум Даниил Рубцов.
В то время как на сайте Change.org запускают петицию с просьбой к Владимиру Путину вывести срочников из Курской области, сами солдаты, служащие в других регионах России, сообщают родным, что их, наоборот, отправляют в Курск.
Нередко этот процесс сопровождается давлением со стороны офицеров, которые пытаются склонить срочников перейти на контрактную службу.
„Мой брат служит около двух месяцев. Ежедневно просят подписать контракт. Человек стоит своей позиции, что не собирается подписывать контракт, но они [офицеры] упорно ему говорят, мол, будешь сидеть в штабе, — говорит сестра одного из призывников. — [Брат] ежедневно подвергается психологической давке, даже был случай, что хотел наложить на себя руки“.
65 тысяч погибших
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров удалось установить имена 65 522 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину. По меньшей мере 52% из них не были связаны с армией на момент начала войны.
В последние 10 месяцев мы фиксируем резкий рост смертей добровольцев — так мы называем категорию людей, которые решили заключить контракт с министерством обороны или росгвардией уже после начала полномасштабной войны в Украине.
С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели мы фиксируем гибель более 240 добровольцев — именно они сейчас являются самой быстро растущей категорией потерь. Добровольцы составляют 19% всех установленных нами потерь российской армии.
В целом установленные нами цифры российских потерь зимой и весной этого года уступают лишь потерям в ходе штурма Бахмута в 2023 году. Это объясняется масштабными попытками наступления, которые Россия предпринимала в Донецкой области — в частности, при захвате Авдеевки и штурмах населенных пунктов Часов Яр и Торецк.
Самая крупная категория потерь — это по-прежнему заключенные, поехавшие на фронт из российских колоний. На них приходится 20% всех установленных нами потерь российской стороны. Однако большая часть из них — это осужденные, воевавшие в составе ЧВК „Вагнер“ и погибшие еще в 2022–2023 годах.
Набор заключенных в подразделения минобороны сейчас явно идет медленнее. Но в прошлом году преследуемые по уголовным статьям получили возможность заключить контракт и уехать на фронт до вынесения приговора. Такие случаи мы относим к категории „добровольцев“, а не заключенных.
У еще 25% погибших не удалось определить принадлежность к той или иной группе военнослужащих (неизвестно, были ли они мобилизованными, добровольцами, профессиональными военными или приехали на фронт из российских колоний) или роду войск. В большинстве случаев такие некрологи сопровождаются фотографиями погибшего в гражданской одежде.
Уцелевших в первый год войны десантников и спецназовцев военное командование сейчас старается беречь, используя их для удержания позиций и выборочных спецопераций. Ценных специалистов теперь отправляют в наступление только при наличии благоприятных условий, говорят опрошенные Би-би-си эксперты.
С начала вторжения Россия потеряла в Украине 3 950 офицеров. 455 из них — в звании от подполковника и выше.
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