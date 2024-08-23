„Нас никто уличить не сможет“ Советская власть почти полвека врала, что не делила с Гитлером Восточную Европу

23 августа 1939 года мир облетела невероятная новость: представители режимов, еще недавно считавших друг друга смертельными врагами, заключили соглашение и стали рассыпаться во взаимных комплиментах. Между тем, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер на протяжении всей своей политической карьеры называл коммунистов (наряду с евреями) главными врагами немецкого народа. В свою очередь в Советском Союзе пропаганда тоже не скупилась на проклятия в адрес гитлеровского режима, что нашло отражение и в искусстве - не далее, как в декабре 1938 года на советские экраны с триумфом вышел фильм „Александр Невский“, где в „псах-рыцарях“ недвусмысленно угадывались солдаты Третьего рейха.