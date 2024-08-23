В Волгоградской области заключенные захватили заложников в колонии. По данным ТАСС, убит сотрудник ФСИН

ФСИН сообщила, что в результате захвата „есть пострадавшие“, однако не привела деталей. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет об одном погибшем. Shot уточняет, что это дежурный, который попытался оказать сопротивление нападавшим. Губернатор Волгоградской области сообщил, что госпитализированы четверо сотрудников ФСИН.

Сколько всего захвачено заложников — неясно. Shot утверждает, что в заложники взяли начальника колонии Андрея Девятова и его заместителя. По данным Baza, Девятову удалось сбежать, но он получил ранения и сейчас находится в реанимации, по версии Shot — начальника колонии „выдали“ сами преступники.

По предварительным данным, нападавших трое или четверо. Они могут быть причастны к ИГИЛ, утверждают Baza и Mash — как и заключенные, захватившие заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в июне. По данным этих телеграм-каналов, захватчики потребовали два миллиона долларов и вертолет. Для переговоров с захватившими заложников в колонии привезут муллу из Волгоградской мечети, пишет Mash.

По факту захвата заложников СК возбудил уголовное дело — по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть (часть 4 статьи 206 УК РФ), и дезорганизации деятельности колоний (часть 3 статьи 321 УК РФ). В колонию выехала группа центрального аппарата ФСИН.

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