В Нарве по-прежнему не хватает учителей и опорных специалистов. Как начнется новый учебный год без них?

В нарвских школах за неделю до начала учебного года не хватает девяти учителей, которые будут вести предметы на русском языке. Они должны владеть эстонским языком в идеале на В2, но хотя бы, по новому решению министерства, на уровень В1 (в этом случае город может заключить с учителем временный договор - ред.). Также не хватает 12 опорных специалистов. Особенно серьезная проблема, по оценке Писаревой, остается с логопедами.

По словам вице-мэра, опорных специалистов, отвечающих всем новым требованиям, не то что в Нарве нет, их нет на рынке труда. Несмотря на то, что им также сделали послабление - нужно знать эстонский на В2 - с проблемой не справились. „Мы пытаемся ее решить, но пока рано говорить, получится у нас это сделать или нет“, - сказала Писарева. Гипотезы, которые появились у горуправы о том, что можно сделать в текущей ситуации, должны быть согласованы с министерством, на это уйдет время.

В детских садах ситуация оказалась чуть лучше с учителями, хотя еще в прошлом месяце сложность их поиска выглядела глобальнее. На 23 августа в детских садах Нарвы не хватает семи учителей и 13 опорных специалистов.

„Весной было отправлено 180 извещений о расторжении трудовых отношений, сейчас не хватает 16 учителей, это говорит о том, что это не та катастрофа, о которой мы говорили ранее, все же ситуация намного лучше, - комментирует Писарева. - Нам помогло языковое послабление. 25 человек мы смогли вернуть в школы благодаря ему. Но среди тех, кому были высланы извещения, и они владеют эстонским языком на В2, оказались те, кто решил на ближайший год не возвращаться в школу. Они продолжат изучение языка“.