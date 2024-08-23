ОБЗОР | „Почему они никогда в Ласнамяэ не бегают?“ Как жители Эстонии отреагировали на проведение IRONMAN Tallinn?

„Почему они никогда в Ласнамяэ не бегают или в сторону Виймси?“

„А вне города, где воздух чище - нельзя этот спорт проводить? Вредно для спортсменов? Б**, у нас и так с**, город стоит... ежё этот недожелезный чюбрик опять... п***“

„По городу невозможно передвигаться, так еще и это мероприятие… Нет слов! Одни выражения!“

„Возмущает одно, что Департамент здоровья, Põhja-Tallinna Valitsus и Maanteamet не синхронизируют свои действия от слова совсем. В прошлые годы скорая помощь из-за „корректной“ организации международных соревнований так и не смогла добраться в микро-район Puuvilla, потому, как он был со всем сторон оцеплен ограждениями IRON MAN! К сожалению, организаторы не извинились за такую прекрасную организацию! И остальные департаменты тоже урок так и не вынесли! Надо немножко о гражданах тоже подумать! И все деньги от жадности не хапать себе! Прекрасный город Палдиски - замечательная площадка для таких соревнований и доп.финансирование им также не помешает, эт как пример!“

„Уважаемая управа напишите мне как 24 и 25 августа мне попасть на работу в Зоопарк к 7-00 и обратно после 15-00? Если транспорт судя по объявлению на остановке там не будет ходить?“

„Это значит на выходных и гулять будет негде? Так получается? Эти пусть бегают, типа здоровье укрепляют, а местные на заслуженных выходных только 4-х стен достойны? Замечательно.... автобусы и так непонятно в какой объезд ездят, так и Штромку перекроют. Не прогуляться, не на велосипеде не покататься... великолепно!“

„И так из дома уже не выбраться с вашими стройками школы, дороги, парка. Еще и эти опять. Отвезите их в лес, пусть бегают по свежему воздуху“

На неделе стало известно, что плавательная часть соревнований будет перенесена с озера Харку на пляж Штромка. Бегать спортсмены будут тоже на Штромке. И жители Пыхья-Таллинн а не особо обрадовались такому решению, написав об этом в фейсбук- группе „Управа Пыхья-Таллинна“.

„Да задолбали, почему каждый год одни и те же районы страдают?! Живу в Харку валде, каждый год нас закрывают со всех сторон почему бы не менять локацию, участники уже наверное каждую кочку знают на этом маршруте. Побегали/покатались бы хоть раз в Пирита - Виймси, там и асфальт нормальный и свежий морской воздух“

„Потерпите денёк, ничего с вами случится, разок и окольными путями на своих бибиках проедете. А мероприятий пусть будет больше и масштабнее“

В популярной группе „EZ-дуны!“ предстоящее мероприятие также не обошли стороной.

„Им энергию некуда девать, 180 км бегать и педалить? „Тунеядцы-хулиганы, кто хочет поработать?“ „Можно спланировать свой маршрут заранее“ - нет уж, в эту игру играют вдвоём, как бы ни тривиально это звучало. Пускай они тоже маршрут и спланируют, объедут и оббегут, а в одни ворота не надо. Я этого не заказывала и никаких соглашений не подписывала, чтобы последовали какие-то действия в одностороннем порядке“

„А они только столичных жителей радуют во всех странах? Чё не в Пярну, например, или в Силламяэ? Как-то, если честно, обидно за периферию...“

„Могли бы и 2-го сентября начать бежать, желательно через центр города, с барьерами по вечно строящимся трамвайным путям, и на неделю-две так )“

„Надеюсь в этот раз они таки убегут, уедут, уплывут наконец навсегда ....“

Под новостью об Ironman, которая появилась утром на портале RusDelfi, пользователи разделились во мнениях.

„Как они достали с этими ежегодными соревнованиями. Ну бегайте вы на стадионах или в лесах. Еще, блин, оперативный транспорт будут по ситуации пускать“

„Наоборот хорошо, как раз к началу триатлона подлатали, хоть и немного, Палдиское шоссе. Закрыли бы на неделю весь город для соревнований, может хоть дороги в более менее нормальное состояние привели“

„Почему эти мероприятия ограничивают свободу передвижения жителей? Что за беспредел?“

„Каждый год на этих соревнованиях умирают участники. Так как допускают всех желающих без разбора. Даже у спортсменов есть спортивные врачи, которые следят за тем, кого допускать до соревнований, а кого не допускать. И все равно каждый год этот глупый забег повторяют, при этот перекрывая возможность передвижения целому микрорайону и области. Разве это не безобразие? Ради того, чтобы неподготовленные люди не будучи профессиональными спортсменами участвовали, отрезают от своих рабочих мест и возможности пользования общественным транспортом тысячи жителей Таллинна. Безоб“.

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