Новости Ида-Вирумаа
24.08.2024, 09:12

РЕПОРТАЖ | „В России все дешевле - и сахар, и макароны“. Через погранпункт в Нарве пытаются провозить лягушек, о войне люди говорить не хотят

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Richard Särk
Очередь на пограничном пункте в Нарве в понедельник, 19 августа.
Очередь на пограничном пункте в Нарве в понедельник, 19 августа.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Введение полного таможенного контроля мало повлияло на происходящее на нарвском мосту Дружбы. Люди продолжают сновать туда-сюда через границу, запрещенные предметы все так же изымаются, а в редких случаях опоздавшие остаются ночевать на мосту, пишет издание Maaleht.

Накануне Дня восстановления независимости мы вместе с начальником пограничного пункта в Нарве Мареком Лийва и начальником отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (МТА) Вольдемаром Линно стоим на мосту Дружбы, соединяющем две страны.

В настоящее время мост мог бы носить любое другое название, ведь дружбы между Эстонией и Россией давно нет. О наступлении нового этапа в отношениях между странами свидетельствуют и бетонные заграждения на мосту в форме пирамид - так называемые „зубы дракона“.

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