РЕПОРТАЖ | „В России все дешевле - и сахар, и макароны“. Через погранпункт в Нарве пытаются провозить лягушек, о войне люди говорить не хотят

Накануне Дня восстановления независимости мы вместе с начальником пограничного пункта в Нарве Мареком Лийва и начальником отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (МТА) Вольдемаром Линно стоим на мосту Дружбы, соединяющем две страны.

В настоящее время мост мог бы носить любое другое название, ведь дружбы между Эстонией и Россией давно нет. О наступлении нового этапа в отношениях между странами свидетельствуют и бетонные заграждения на мосту в форме пирамид - так называемые „зубы дракона“.