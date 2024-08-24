24.08.2024, 09:12
РЕПОРТАЖ | „В России все дешевле - и сахар, и макароны“. Через погранпункт в Нарве пытаются провозить лягушек, о войне люди говорить не хотят(45)
ФОТО: | Delfi Meedia
Введение полного таможенного контроля мало повлияло на происходящее на нарвском мосту Дружбы. Люди продолжают сновать туда-сюда через границу, запрещенные предметы все так же изымаются, а в редких случаях опоздавшие остаются ночевать на мосту, пишет издание Maaleht.
Накануне Дня восстановления независимости мы вместе с начальником пограничного пункта в Нарве Мареком Лийва и начальником отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (МТА) Вольдемаром Линно стоим на мосту Дружбы, соединяющем две страны.
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