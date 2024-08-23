Актёры, политики и триатлеты выйдут на старт чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне

„К сожалению, когда я еще выступал как профессионал, в Эстонии не было возможности провести IRONMAN. Поэтому я мечтал принять участие в IRONMAN в Таллинне с тех пор, как мы привезли его в Эстонию. Однако, как главный организатор, я был занят организацией и считал более важным быть рядом со своей командой. В этот раз я сообщил команде за год до старта, что хочу принять участие, и я очень им благодарен, что они согласились на это. Однако моя главная мотивация - это мои четверо детей. Если мой отец был примером для подражания в спорте для меня, то я хочу быть примером для подражания в спорте для своих детей“, — добавил Айн-Алар.