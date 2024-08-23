Актёры, политики и триатлеты выйдут на старт чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне
В фестивале триатлона IRONMAN Tallinn, который пройдет с 23 по 25 августа 2024 года, примут участие лучшие триатлонисты из Эстонии и других стран, а также ряд других ведущих спортсменов. Впервые в имеющем ранг чемпионата Европы соревновании IRONMAN 70.3 примет участие и главный организатор фестиваля, бывший профессиональный триатлонист Айн-Алар Юхансон.
На чемпионате Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне в серии PRO в составе сборной Эстонии по триатлону выступят Кайди Кивиоя, Хенри Ряппо, Кевин Вабаорг, Ринель Пиус и Карл Мелль. Кевин Вабаорг также объявил, что это его последнее соревнование в качестве профессионального триатлониста.
В стартовом списке чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне также значатся такие известные личности, как актриса Элина Пяхклимяги, бывший премьер-министр Таави Рыйвас, телеведущий Ханнес Хермакюла, бегун Роман Фости, политик Юрген Лиги, актер Андреас Мельтс и член правления PÖFF Микк Гранстрем. Тележурналист Калев Круус преодолеет всю дистанцию.
Впервые на чемпионате Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне выступит и главный организатор соревнований, бывший профессиональный триатлонист Айн-Алар Юхансон. Предыдущее соревнование IRONMAN Айн-Алара было в 2016 году, когда он участвовал в IRONMAN Mallorca.
„К сожалению, когда я еще выступал как профессионал, в Эстонии не было возможности провести IRONMAN. Поэтому я мечтал принять участие в IRONMAN в Таллинне с тех пор, как мы привезли его в Эстонию. Однако, как главный организатор, я был занят организацией и считал более важным быть рядом со своей командой. В этот раз я сообщил команде за год до старта, что хочу принять участие, и я очень им благодарен, что они согласились на это. Однако моя главная мотивация - это мои четверо детей. Если мой отец был примером для подражания в спорте для меня, то я хочу быть примером для подражания в спорте для своих детей“, — добавил Айн-Алар.
В этапе серии PRO примут участие Кэт Мэтьюз (Великобритания), Майя Стаге Нильсен (Дания), Эльс Виссер (Нидерланды), прошлогодний чемпион Европы и победитель IRONMAN 70.3 Тallinn Питер Хермерик (Нидерланды) и многие другие топ-спортсмены.
В соревнованиях на полную дистанцию примут участие около 1000 спортсменов. В чемпионате Европы IRONMAN 70.3 примут участие 1500 спортсменов и 140 команд, наибольшее количество участников из Эстонии, Великобритании и Финляндии. В рамках субботних соревнованиях IRONMAN в Таллинне также пройдут чемпионаты Финляндии и Литвы. Воскресные соревнования IRONMAN 70.3 являются частью чемпионатов Европы, Эстонии, Латвии и Литвы.
Расписание фестиваля триатлона Ironman Tallinn:
Пятница, 23 августа
17:00 Детские забеги IRONKIDS у торгового центра Rocca al Mare
Суббота, 24 августа
6:45 Начало триатлона IRONMAN Tallinn на Штромке
15:00 Предположительный финиш первого спортсмена IRONMAN Tallinn перед центром Rocca al Mare
Воскресенье, 25 августа
9:00 Старт чемпионата Европы IRONMAN 70.3 PRO на Штромке.
10:30 Начало соревнований чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в определенных возрастных группах на Штромке
10:58 Начало чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в командном зачете на Штромке
12:30 Предполагаемый финиш первого призера IRONMAN 70.3. перед центром Rocca al Mare
13.00 Предполагаемый финиш первого призера IRONMAN 70.3 в женском зачете перед центром Rocca al Mare
13.15 Цветочная церемония перед центром Rocca al Mare
19:30 Церемония награждения победителей чемпионатов Эстонии, Латвии и Литвы на половине классической дистанции перед Unibet Arena
20.00 Вручение наград чемпионата Европы IRONMAN 70.3 перед UnibetArena
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