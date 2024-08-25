МНЕНИЕ | Военный аналитик: как реорганизация во время войны помешала карьере российских генералов

В комментариях успешного и длительного наступления Украины в Курской области в основном (и справедливо) отмечается мужество украинского военного руководства и солдат, их готовность идти на риск, правильно рассчитывать свои силы, скрытно планировать на оперативном уровне, что обеспечивает неожиданность как для противника, так и, возможно, для союзников. Однако в основе успеха Генштаба Украины за последние несколько недель, вероятно, лежит еще один элемент, который трудно определить или описать в научных терминах, пишет военный аналитик Мартиньш Вердиньш для Rus.delfl.lv. Как сказал фельдмаршал Хельмут фон Мольтке, стратегия - это не просто наука, это воплощение знаний на практике.