Олимпиада в Париже глазами нарвитян: тренировки, бои, вода в Сене, сколько значков удалось привезти(2)
В Нарвской ратуше 20 августа чествовали участников Олимпиады в Париже Михаила Куштейна и Дмитрия Мелиса. Мэр Яан Тоотс и другие политики, чиновники города поздравили вернувшихся из Парижа олимпийцев, поблагодарили за достойный результат и пожелали дальнейших успехов. Спортсмен и судья поделились впечатлениями о поездке мечты.
Олимпийцы рассказали, как они готовились и какие у них планы на будущее.
„Было здорово, идешь по олимпийской деревне и видишь лучших спортсменов своей страны и мира“, - начал свой рассказ Михаил. По словам Куштейна, вода в Сене, действительно, была мутной, поэтому он не купался. „Триатлонисты - им не понравилось, такие масштабные соревнования проходят раз в четыре года, кто-то готовится всю жизнь, приезжает выступать, а там не чистая вода“, - поделился эмоциями Михаил.
А вот еда оказалась отличной. „Много кофеен было, где можно было взять любую закуску, бургеры, снеки, напитки, но мы соблюдали диету, - рассказал спортсмен. - Набираешь тарелку, потому что хочется всего попробовать, а потом не съедаешь, так как нужно держать вес“. Кровати, хоть о них и писали, что сделаны из картона, тоже были хорошими. Уезжали наши спортсмены в девять утра на тренировку, приезжали к пяти, ужинали. После этого у них мало на что оставалось времени. „Болеть за кого-то практически не успевали, только за своих спортсменов“, - заметил Михаил.
Ему ближе к концу игр удалось погулять по Парижу, подняться на Эйфелеву башню. Одна из приятных вещей, помимо соревнований, это, по словам Куштейна, обмен значками с другими спортсменами. Он привез из Франции коллекцию - около ста значков.
Интересно, что за всю Олимпиаду Мелис и Куштейн ни разу не встретились. А даже, если бы это случилось, то Дмитрию пришлось бы отойти в сторону, не пожав руки Михаилу. Это потому, что судьям, по правилам игр, нельзя общаться со спортсменами и другими людьми, чтобы не возникло подозрений, что кто-то пытается оказать давление на них.
„Судьи жили в другом месте, сначала в отеле аэропортового терминала. У нас был плотный график, уезжали в половине девятого, приезжали в двенадцать ночи. Нам было запрещено общение, но спасибо олимпийскому комитету: в Париже нас не ограничивали в прогулках. Например, в Лондоне и Токио судьям было запрещено выходить в город. У всех судей были приложения, за нашим перемещением следили. Если вышел туда, куда нельзя, все - летишь домой. Но на стадии четверти финала мы переехали в центр Парижа. И там каждую свободную минуту я бегом в метро - и смотрел город. Эйфелеву башню, Триумфальную арку, почти все увидел, кроме Версаля“, - рассказал Дмитрий.
Само попадание на Олимпийские игры - это мечта для многих, отметил судья. „Многие спортсмены оставляют часть своей жизни и здоровья, чтобы там оказаться. Михаил - герой. Конечно, все хотят победить, но тот, кто оказался на Олимпиаде, уже достоин уважения и места в истории“, - подчеркнул значимость поездки Куштейна на Олимпиаду Дмитрий.
Михаил Куштейн добавил, что не очень обрадовался седьмому месту, поскольку его команда рассчитывала на большее. „Мы могли попасть в топ-5, но не получилось“, - с огорчением сказал Куштейн. По его словам, они технически немного ошиблись в утешительном заезде. „Согласно прогнозу погоды должен был быть сильный встречный ветер, поэтому мы сделали изменения в настройках, чтобы весла были полегче и было удобнее работать против ветра. Приходим на старт, а там первые триста метров - штиль. Естественно, когда с самого начала такая промашка в настройках, трудно сразу найти оптимальный ход лодки“, - поделился переживанием спортсмен.
Но он согласен с тем, что это участие в Олимпиаде - это уже достижение. У него в планах принять участие еще как минимум в одной Олимпиаде - в Лос-Анджелесе. А может быть, и в большем количестве игр. Михаил планирует сейчас отдохнуть, потом вернуться на год-полтора на работу, при этом, конечно, продолжая тренироваться. „А затем я уйду с работы и буду заниматься только спортом и надеяться на лучший результат в 2028 году“, - с улыбкой сказал Михаил. Он работает в команде нарвских спасателей. Городское собрание Нарвы на одной из недавних сессий решило выделить деньги на покупку новой лодки для спортсмена. Куштейн этому рад, так как удалось заказать самую современную лодку.
Спортсмен добавил, как приятно было получать поддержку от близких и друзей, от болельщиков из Нарвы и всей Эстонии.
Для Дмитрия путь на Олимпиаду был не простым. Он давно является судьей бокса международной категории. Судил боксерские поединки на разного уровня соревнованиях. Принять участие в Олимпиаде было мечтой, к которой Мелис планомерно шел, повышая свою квалификацию. При чем такие курсы он оплачивал сам. Ездил на Чемпионат Европы, сам оплачивал дорогу, копил деньги, чтобы, когда пригласят на повышение квалификации, была бы возможность поехать. „Надо было себя показать, что я достоин, у меня была цель попасть на Олимпиаду и войти в топ-5 лучших судей мира“, - рассказал Мелис.
На вопрос, за кого болел и были ли любимчики, судья ответил, что любимчиков быть не может. „Я не мог ни за кого болеть, тем более что наших боксеров на играх не было, - прокомментировал вопрос Мелис. - Мы должны выйти и профессионально судить бой, мы не можем выражать свои эмоции. Дома на диване я могу за кого-то болеть, а когда стоишь у ринга, у меня нет права выделять того, кто симпатичнее“. Впрочем, Дмитрий выразил уважение команде спортсменов Узбекистана. Сказал, что ему на Олимпиаде понравилось, как показал себя Хижняк. „Он прошел через травму и достиг своего результат, это здорово. Многие спортсмены на зубах вырывали победу, за них радовался, но должен быть сохранять полное спокойствие во время работы“, - рассказал Мелис.
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