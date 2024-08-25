Олимпиада в Париже глазами нарвитян: тренировки, бои, вода в Сене, сколько значков удалось привезти

Олимпийцы рассказали, как они готовились и какие у них планы на будущее.

„Было здорово, идешь по олимпийской деревне и видишь лучших спортсменов своей страны и мира“, - начал свой рассказ Михаил. По словам Куштейна, вода в Сене, действительно, была мутной, поэтому он не купался. „Триатлонисты - им не понравилось, такие масштабные соревнования проходят раз в четыре года, кто-то готовится всю жизнь, приезжает выступать, а там не чистая вода“, - поделился эмоциями Михаил.

А вот еда оказалась отличной. „Много кофеен было, где можно было взять любую закуску, бургеры, снеки, напитки, но мы соблюдали диету, - рассказал спортсмен. - Набираешь тарелку, потому что хочется всего попробовать, а потом не съедаешь, так как нужно держать вес“. Кровати, хоть о них и писали, что сделаны из картона, тоже были хорошими. Уезжали наши спортсмены в девять утра на тренировку, приезжали к пяти, ужинали. После этого у них мало на что оставалось времени. „Болеть за кого-то практически не успевали, только за своих спортсменов“, - заметил Михаил.

Ему ближе к концу игр удалось погулять по Парижу, подняться на Эйфелеву башню. Одна из приятных вещей, помимо соревнований, это, по словам Куштейна, обмен значками с другими спортсменами. Он привез из Франции коллекцию - около ста значков.

Интересно, что за всю Олимпиаду Мелис и Куштейн ни разу не встретились. А даже, если бы это случилось, то Дмитрию пришлось бы отойти в сторону, не пожав руки Михаилу. Это потому, что судьям, по правилам игр, нельзя общаться со спортсменами и другими людьми, чтобы не возникло подозрений, что кто-то пытается оказать давление на них.