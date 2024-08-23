„Зачем вы и ваши дети нужны этой стране?“ Как Апти Алаудинов стал голосом Кремля в курском кризисе

Спустя два месяца, когда генерал Сергей Суровикин принял „непростые решения“, а российская армия оставила Херсон, генерал Алаудинов в эфире пропагандистской телепередачи „Соловьев LIVE“ объяснял происходящее тем, что перед началом российского вторжения в Украину якобы готовилось нападение на Россию силами Украины: „Сатанинский план по развалу России привел к началу СВО, — объяснил командир спецназа „Ахмат“ выход российской армии из Херсона. — Мы воюем не с Украиной, а с блоком НАТО“.

„Это озвучил не я, а генерал Росгвардии, военной тайны я тут не открываю“, — оговорился на всякий случай Стрелков, подчеркнув, что лишь цитирует официального российского военного спикера.

Своего знакомого по второй чеченской кампании Игорь Стрелков вспомнил неслучайно. Пока российские военные стремительно отступали из Харьковской области, командир спецотряда „Ахмат“ Апти Алаудинов заявил, что российская армия на самом деле заманивает противника в ловушку, чтобы потом решительным ударом нанести ему полное военное поражение, разгромить его в чистом поле, введя резервы со стороны Белгорода, и пойти в контрнаступление на Харьков.

За несколько дней наступательных действий ВСУ тогда вернули под свой контроль правобережье реки Оскол, освободили города Балаклея, Волчанск, Купянск, Изюм, Лиман, а российское министерство обороны после нескольких дней молчания признало потерю более чем 8000 кв. км, назвав произошедшее „перегруппировкой“.

„Я по второй чеченской кампании хорошо знал Апти Алаудинова. Но я с ним уже много лет не поддерживаю никаких отношений, связи. Помню его старшим лейтенантом, когда я был майором. Толковый, умный, можно даже сказать, талантливый“, — 9 сентября 2022 года бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков-Гиркин вел свой очередной стрим, посвященный контрнаступлению украинской армии в Харьковской области. К тому моменту Гиркин стал интернет-мемом из-за своих постоянных призывов провести в России мобилизацию и попытки под чужим именем пробраться через Крым на передовую.

Для тех, кто мог усомниться в его словах, на следующий день он пояснил уже в своем телеграм-канале: „Суровикин — это Суворов нашего времени! Мы не говорим ничего просто так, во что не верим сами, а если говорим, значит отвечаем за свои слова. Херсон мы взяли один раз и вернем обратно и не только его“.

К августу 2024 года Херсон остается под контролем ВСУ, а война перекинулась на российскую территорию.

С первого дня кризиса в Курской области Алаудинов выступает как едва ли не главный российский военный спикер по этой теме. 6 августа, в день, когда ВСУ пересекли границу, он предлагал брать попкорн и наблюдать, как „наши уничтожают противника“, 8 августа рассказывал, что „ситуация не критическая“, 10-го — что „мы максимально контролируем ситуацию, 11-го — „ситуация потихоньку стабилизируется“, 13-го — „обстановка взята под контроль“, 14-го — „мы завершили блокирование противника“, а 18-го — „противник остановлен“. Все это время ВСУ занимали все новые и новые населенные пункты на российской территории.

„Делай, что хочешь, и убивай, кого хочешь“

В декабре 2013 года чеченское ТВ показало сюжет, в котором заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов, за год до этого ставший в 38 лет самым молодым генералом полиции в России, инструктирует в Урус-Мартане подчиненных, как им надо бороться с теми, кого глава Чечни Рамзан Кадыров считает своими врагами: „Клянусь ниспосланным Кораном, если есть хоть малейшее сходство с ваххабитами, я лично взял это на себя, я лично сказал косить. Кого можно посадить — сажай. Если есть возможность что-то подбросить, что-нибудь в карман, — подбрасывай. Делай, что хочешь, и убивай, кого хочешь. Правитель сказал это делать, и я это поддерживаю“.

Во время Первой чеченской войны Апти Алаудинов потерял близких родственников — отца и брата. Как и его семья, он был на стороне федеральных сил уже тогда, когда Ахмат Кадыров сражался на стороне Ичкерии.