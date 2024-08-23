12-летний футболист из Беларуси подписал контракт с „Реалом“
12-летний футболист из Беларуси Алексей Майоров подписал контракт с мадридским „Реалом“. Радостной новостью он поделился в своем Instagram, пишет news.zerkalo.
12-летний белорусский футболист Алексей Майоров официально подписал контракт с мадридским „Реалом“. В опубликованном в Instagram ролике, подписанном „Мой новый клуб“, видно, как юный спортсмен подписывает договор на фоне логотипа „Реала“.
О возможном переходе Майорова в „Реал“ стало известно еще в январе, когда тренер частной минской академии „Арсенал“ Николай Рындюк сообщил, что мадридский клуб предложил за футболиста 120 тысяч евро. В апреле испанские СМИ также писали, что „Барселона“ конкурировала за Алексея, но он предпочел „Реал“. К этому моменту стороны уже занимались оформлением документов.
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