12-летний футболист из Беларуси подписал контракт с „Реалом“

О возможном переходе Майорова в „Реал“ стало известно еще в январе, когда тренер частной минской академии „Арсенал“ Николай Рындюк сообщил, что мадридский клуб предложил за футболиста 120 тысяч евро. В апреле испанские СМИ также писали, что „Барселона“ конкурировала за Алексея, но он предпочел „Реал“. К этому моменту стороны уже занимались оформлением документов.