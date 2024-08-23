Апофеоз Камалы Харрис: волна энтузиазма на фоне отрыва в соцопросах

Но, рассказывая о детстве, вице-президент также упомянула свою лучшую подругу, которая подверглась сексуальному насилие. Это повлияло на решение Харрис стать прокурором, чтобы защищать невинных жертв насилия. С этого момента она начала излагать свою политическую и экономическую программу.

„Столько разговоров о детстве, нужно переходить к границе, инфляции и преступности!“, — нетерпеливо комментировал Трамп в своей соцсети Truth Social , которую он основал после изгнания из Твиттера.

Харрис начала с рассказа о своей матери, ученом-биологе из Индии, и отце, экономисте с Ямайки. Она рисовала образ семьи из среднего класса, где приветствовались прогрессивные культурные и политические взгляды. „Арета, Колтрейн, Майлз“, — так Харрис описала музыку, под которую она росла. Речь идет о великих джазменах Джоне Колтрейне и Майлзе Дэвисе и соул-певице Арету Франклин.

Истории из детства сейчас особенно актуальны оттого, что они никогда не были сильной стороной Трампа, выросшего в роскоши и богатстве. „Его первым словом было, скорее всего, „шофер““, — язвила Гретчен Уитмер, губернатор штата Мичиган, также выступавшая в последний вечер съезда.

Харрис работала над своей речью вместе с бывшим спичрайтером Обамы, и в ней видно влияние стиля экс-президента: рассказ о собственной карьере, о детстве и о родителях как опыте, который научил политика понимать и любить Америку и закалил ее характер в борьбе за права простых американцев.

Но ее триумф отчасти затмило выступление Мишель и Барака Обамы на второй день съезда. Оно также вызвало новые вопросы о влиянии Обамы в партии и его роли в решении Байдена отказаться от переизбрания и уступить дорогу Харрис.

В своей речи, которой венчала ее „коронацию“ на съезде, Харрис обещала быть кандидатом для всех американцев, поддерживать средний класс и продолжать внешнеполитический курс Байдена, в том числе по Украине и в конфликтах на Ближнем Востоке.

Выход Джо Байдена из гонки породил волну энтузиазма среди электората и спонсоров Демпартии. Соцопросы показывают, что за прошедший месяц вице-президенту удалось сплотить вокруг себя коалицию из либералов и центристов, а также чернокожих избирателей и других меньшинств, которые тяготели к поддержке Трампа.

Но главным в этой речи было ощущение, что она — кандидат от оппозиции, а не представитель действующей администрации, которое возникло у многих наблюдателей . Такое же ощущение во многом производит ее предвыборная кампания. Вместо того, чтобы защищать заслуги Байдена, чьим вице-президентом она была три последних года, она концентрируется на обещаниях улучшить жизнь простых американцев и критикует Трампа и его действия.

В этом вопросе у Харрис есть преимущество и перед Байденом, который придерживается одинаковых с ней взглядов, но никогда не говорил о нем в таких деталях. Дело не только в том, что он мужчина и что в начале своей карьеры он был противником универсального права на аборт, но и также в его католической вере, которая запрещает прекращение беременности.

Эта часть платформы демократов может дать им преимущество среди неопределившихся избирателей женского пола, о чем говорит и реакция Трампа — он сразу же написал длинный пост, в котором объяснял, что никогда не был за полный запрет абортов по всей стране, как утверждает Харрис.

Самой детальной и эмоциональной была часть речи Харрис, посвященная праву на аборт. Она обещала восстановить это право на федеральном уровне. Оно было отменено Верховным судом благодаря голосам судей, назначенных в него Трампом. Харрис эмоционально описывала судьбу женщин, которым приходится переносить выкидыши на парковки, из-за того, что врачи боятся попасть в тюрьму по обвинению в незаконном аборте.

Вице-президент также обещала поддерживать Украину и союзников по НАТО, защищать Израиль и не дать нападению ХАМАС повториться, но при этом добиваться перемирия и прекратить страдания мирных жителей в секторе Газа, а также поддерживать право палестинцев на самоопределение.

Она обещала бороться за средний класс и снизить для него налоги, а также обеспечить строительство нового жилья. „Мы прекратим дефицит жилья!“, — провозгласила Харрис со сцены. Впрочем, экономисты, изучившие ее экономическую программу, сомневаются в мерах , которыми она хочет этого достичь.

Но в конце июля шокирующий сюжетный поворот изменил курс предвыборной кампании. Байден снял свою кандидатуру и поддержал Харрис, и за последующие несколько дней демократическая партия сплотилась вокруг нее. Внезапно вместо выбора между двумя пожилыми белыми мужчинами, оба из которых уже были президентами, Демпартия предложила избирателям чернокожую женщину на 18 лет младше соперника-республиканца. Видео с танцующей, шутящей и смеющейся Харрис заполонили соцсети. Пожертвования на ее избирательную кампанию стали бить рекорды.

Дебаты с Трампом похоронили эти аргументы. В прямом эфире про-демократической CNN страна увидела, как сильно постарел президент. Неудавшееся покушение на Трампа только добавило ему очков, в то время как Байден отчаянно пытался убедить свою партию, что заслуживает второго шанса.

Трамп считался фаворитом этой гонки на фоне резкого усиления внешних признаков старения у Байдена. Но президент, верхушка Демпартии и провластные публицисты долго оставались на стадии отрицания. Они утверждали, что разговоры о его слабости — республиканская дезинформация, основанная на смонтированных роликах, которые крутят на оппозиционном канале Fox News.

На протяжении последнего года казалось, что рематч 78-летнего Трампа и 81-летнего Байдена неизбежен, и предстоящие в ноябре выборы вызывали в основном апатию. Соцопросы показывали, что оба политика успели надоесть избирателям, и голосовать американцы собирались в первую очередь не за одного или другого пожилого мужчину, а против кого-то из них.

Ее речь заняла всего около 35 минут — чуть больше трети от длины речи Трампа на съезде республиканцев в июле, которая продлилась 92 минуты и побила исторический рекорд, поставленный ранее самим же Трампом.

„В качестве верховного главнокомандующего, я гарантирую, что у Америки всегда будет самые сильные и самые летальные вооруженные силы в мире“, — обещала она.

В свою очередь, уже Трампу приходится оправдываться — что он и делал, комментируя речь своей оппонентки в реальном времени. В ответных выпадах он называл ее „товарищем Харрис“ и „радикальным марксистом“.

За первые одиннадцать дней своей избирательной кампании Харрис получила пожертвования от большего числа людей и корпораций, чем Байден за весь последний год, согласно анализу данных Федеральной избирательной комиссии, проведенному агентством „Блумберг“.

Трамп, чья кампания была заточена на победу над Байденом, пока что не нашел эффективной линии атаки против Харрис. Он до сих пор не смог придумать ей запоминающееся прозвище, как было с Хиллари Клинтон (’Crooked Hillary’, „Лживая Хиллари“) и Байденом (’Sleepy Joe’, „Сонный Джо“). Он попытался сыграть на необычно долгом и громком смехе Харрис и называл ее ’Laffin,’ то есть „смеющаяся“, но это прозвище не привязалось.

Оказалось, что избиратели вовсе не против искренне смеющегося человека во главе страны, отмечает публицист Нэйт Сильвер. „Мне кажется, политики не понимают, как всем надоел педантичный, драматичный и предельно серьезный тон политических споров, в которых нужно все время быть серьезными“, — заметил он в подкасте New York Times.

Трамп и его политтехнологи все еще не определились и с основной линией атаки на Харрис. В 2016-м Трамп успешно использовал против Клинтон главную ее уязвимость— скандалы, которых было немало в ее долгой карьере и карьере ее мужа, экс-президента Билла Клинтона. В последние месяцы перед выборами ФБР проверяла, не был ли нарушен закон, когда Клинтон вела дела на посту госсекретаря США через личную электронную почту. Расследование закончилась ничем, но ущерб был нанесен, и Трамп успешно использовал для победы на выборах.

В биографии Харрис скандалов уровня Клинтонов нет. Самым противоречивым фактом можно считать то, что ее политическая карьера началась с высокооплачиваемых позиций в правительстве Калифорнии — туда ее назначил спикер ассамблеи штата Уилли Браун, который в то время встречался с Харрис, несмотря на разницу в тридцать лет.