Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами. В Киеве объявляли воздушную тревогу

Из Воронежской области, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, были запущены две ракеты „Искандер-М“, из районов Ейска и Курска – 16 ударных беспилотников типа „Шахед“.

14 беспилотников, по данным командующего Воздушными силами ВСУ, удалось сбить. Что произошло с двумя ракетами, украинские военные не уточнили, сообщив лишь, что, по их данным, разрушений нет.

Воздушная тревога в ночь на 23 августа была объявлена в нескольких областях Украины, включая Киевскую. Из Сумской и Черкасской областей, пишет „РБК-Украина“, поступали сообщения о взрывах, которые, вероятно, были связаны с работой сил ПВО.

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