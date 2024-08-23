Камала Харрис приняла номинацию и пообещала быть президентом для всех американцев

Харрис призвала американцев использовать предстоящие выборы как „драгоценную возможность преодолеть горечь и наметить путь вперед“, независимо от партийных предпочтений, передает Русская служба Би-би-си.

„Я знаю, что сегодня вечером нас смотрят люди с разными политическими взглядами. И я хочу, чтобы вы знали: я обещаю быть президентом для всех американцев, — сказала она. — Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких устремлений. Президентом, который ведет — и слушает“, — сказала она под бурные аплодисменты.

Харрис также предупредила об опасных последствиях в случае возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа.

„Мы знаем, что будет представлять собой второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе „Проект 2025“. Во многих отношениях Дональд Трамп является несерьезным человеком. Однако последствия его возвращения в Белый дом чрезвычайно серьезны“, — сказала вице-президент США.

По ее словам, Трамп стремится отбросить страну назад. „Но мы не вернемся в прошлое“, — повторила она несколько раз.

„Я люблю нашу страну всем сердцем. Куда бы я ни пошла и с кем бы ни встретилась, я вижу нацию, которая готова двигаться вперед, готова к следующему шагу и невероятному путешествию, которое и называется Америка“, — сказала она.

Выступление Харрис стало кульминацией съезда, который проходил четыре дня. За это время на нем выступили нынешний президент Джо Байден, Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также напарник Харрис по президентской гонке Тим Уолз.