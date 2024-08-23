ФОТО | Simple Session организовал соревнования по скейтбордингу на реке Эмайыги

На построенной рампе для скейтбордистов состоялись зрелищные соревнования по трюкам, в ходе которых многие спортсмены прыгали прямо в реку Эмайыги. Лучшим скейтбордистом Эмайыги был признан 22-летний бразилец Педро Кинтас, который три года назад на Олимпийских играх в Токио занял восьмое место в мужских соревнованиях в парке. Таким образом стартовали международные соревнования в экстремальных видах спорта Simple Session, которые пройдут в Тарту с 22 по 25 августа.

Следующее мероприятие по уличным видам спорта в рамках Simple Session состоится в пятницу вечером в новом спортивном парке Тяхтвере. Это особое место, где Simple Session впервые прошел в 2000 году и быстро привлек международное внимание. Вход на мероприятие будет бесплатным для всех желающих, что позволит зрителям насладиться зрелищными выступлениями и уникальной атмосферой уличного спорта.

Билеты на основные соревнования Simple Session, которые пройдут на выходных, уже распроданы. Однако зрители смогут следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире на Delfi и ETV2.

На соревнованиях Simple Session зрители смогут увидеть впечатляющие трюки и экстремальное мастерство от известных спортсменов, таких как скейтбордисты Аарон Хомоки и Бен Рэйборн, а также BMX-драйверы Джоджи Мизогаки и Кевин Робинсон-младший. Наряду с ними, десятки других профессионалов продемонстрируют свои навыки.

Среди эстонских участников выступят BMX-гонщики Андреас Тару, Кристен Пыдер, Тауно Крюйтс и скейтбордист Меэлис Эрм, а также многие другие местные спортсмены, которые готовы показать свои умения на мировой арене.

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