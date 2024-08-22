Премьер Индии Моди готов посредничать между РФ и Украиной

Премьер-министр Индии Нарендра Модиготов выступить посредником между Киевом и Москвой, развязавшей войну против Украины. „Мы выступаем за диалог и дипломатию, чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность. Индия готова внести в это вклад совместно с дружественными странами“, - сообщил Моди в четверг, 22 августа, в Варшаве, по окончании встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском. Кроме того, он заявил о „твердой убежденности Индии в том, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя“. Индийский премьер прибыл в Польшу в преддверии визита в Украину.

В свою очередь польский премьер заявил: „Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично работать над мирным, справедливым и быстрым окончанием войны. Мы убеждены, что Индия может сыграть в этом очень важную роль“. В то же время он напомнил о праве Украины защищать собственные границы: „История научила наши народы, насколько важно уважать правила и соблюдать границы и территориальную целостность“, - подчеркнул Дональд Туск.

Индия до сих пор избегает прямого осуждения военной агрессии России против Украины. С РФ она поддерживает тесные отношения со времен холодной войны. В то же время Индия стремится к партнерству в сфере безопасности с Западом, желая заручиться его поддержкой против конкурирующего Китая, указывает агентство AFP.

Моди едет в Киев после визита в Москву

В Украине ожидают прибытия Моди 23 августа. Это будет первый визит индийского лидера в страну за прошедшие 30 лет. За несколько недель до предстоящей поездки в Киев премьер Индии посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. В день их встречи 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, в том числе по детской больнице „Охматдет“ в Киеве.