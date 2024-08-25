„Роботы станут частью штурмовых групп“. Белорусский доброволец о развитии технологий, спасающих жизни на войне

Да, я был программистом и разрабатывал программное обеспечение в американской компании, которая занималась ипотечным кредитованием в США. Пять лет проработал в минском офисе этой компании, а с началом полномасштабной войны поехал в Украину.

В феврале 2022 года я выехал из Беларуси и месяц добирался до Украины – тогда это было очень непросто. Несколько недель ждал в Польше, потому что я пытался попасть в иностранный легион, но туда не брали. Ещё в Минске я обращался в украинское посольство, говорил, что Зеленский приглашает иностранцев воевать, я хочу в иностранный легион, и они отвечали, что вообще ничего не знают, эту речь Зеленского не слышали, и это не к ним.