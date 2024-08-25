„Роботы станут частью штурмовых групп“. Белорусский доброволец о развитии технологий, спасающих жизни на войне
Андрей был программистом в американской компании, руководил политической партией в Беларуси, но сразу после полномасштабного вторжения России в Украину решил ехать на фронт и помогать украинцам. А сейчас ездит по разным странам, рассказывает белорусским и украинским диаспорам о службе в ВСУ и технологических новинках на фронте, налаживает контакты с разработчиками и хочет создать первый роботизированный батальон. И, конечно, собирает помощь для своего нынешнего батальона „Волки да Винчи“.
Латвийский портал Delfi поговорил с белорусским добровольцем Андреем Кушнеровым о том, как меняются технологии на войне, зачем ВСУ роботы, и что нужно сделать Украине, чтобы победить.
- Расскажите, как вы вообще попали на войну. У вас же не было военного опыта до 2022 года?
Да, я был программистом и разрабатывал программное обеспечение в американской компании, которая занималась ипотечным кредитованием в США. Пять лет проработал в минском офисе этой компании, а с началом полномасштабной войны поехал в Украину.