Эксперты предупреждают: Финляндии грозит счет в сотни миллионов евро за нарушение климатических обязательств ЕС

Финляндии, вероятно, придется заплатить сотни миллионов евро, если выбросы от транспорта не будут сокращены достаточно быстро. Такую оценку дала группа экспертов по изменению климата (Ilmastopaneeli) в докладе, опубликованном сегодня, 22 августа.

Это связано с обязательствами ЕС. Финляндия взяла на себя обязательство вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году через так называемый сектор распределения бремени.

Автотранспорт играет ключевую роль в достижении цели, поскольку он является крупнейшим источником выбросов в этом секторе. Другие крупные источники вредных выбросов – сельское хозяйство и утилизация отходов.

Правительства Марин и Орпо оставили Финляндию позади

Правительство Санны Марин приняло ряд мер по сокращению вредных выбросов. Однако Финляндия все равно отстала от климатической цели ЕС по сектору распределения бремени на 1,3-1,4 миллиона тонн CO2.

Несмотря на дефицит, правительство Орпо не приняло новых мер, чтобы его восполнить. Вместо этого кабмин предложил отменить старые.

Правление Orpo приняло решение смягчить меры, прописанные в указе о частичной замене дизельного топлива возобновляемыми видами топлива. Наряду с переходом на электротранспорт этот указ является одной из наиболее важных мер сокращения выбросов от дорожного движения.

Правительство также предложило снизить штраф, который должны платить дистрибьюторы топлива, если они нарушают указ о замене топлива.

– Предложения правительства по транспорту идут в неверном направлении, – считает Юри Сеппяля, председатель группы экспертов по климату.

Согласно группе экспертов, предложения правительства Орпо приведут к увеличению выбросов от транспорта примерно на 0,5 миллиона тонн в 2030 году.

В общей сложности планы правительства приведут к увеличению выбросов от автомобильного транспорта примерно на 4,2 миллиона тонн в период с 2024 по 2030 год по сравнению с ранее согласованной траекторией выбросов.