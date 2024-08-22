Эксперты предупреждают: Финляндии грозит счет в сотни миллионов евро за нарушение климатических обязательств ЕС
Нарушение обязательств ЕС обойдется потребителям дороже, чем меры по сокращению транспортных выбросов в Финляндии, подсчитала группа экспертов по изменению климата, пишет Yle.
Финляндии, вероятно, придется заплатить сотни миллионов евро, если выбросы от транспорта не будут сокращены достаточно быстро. Такую оценку дала группа экспертов по изменению климата (Ilmastopaneeli) в докладе, опубликованном сегодня, 22 августа.
Это связано с обязательствами ЕС. Финляндия взяла на себя обязательство вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году через так называемый сектор распределения бремени.
Автотранспорт играет ключевую роль в достижении цели, поскольку он является крупнейшим источником выбросов в этом секторе. Другие крупные источники вредных выбросов – сельское хозяйство и утилизация отходов.
Правительства Марин и Орпо оставили Финляндию позади
Правительство Санны Марин приняло ряд мер по сокращению вредных выбросов. Однако Финляндия все равно отстала от климатической цели ЕС по сектору распределения бремени на 1,3-1,4 миллиона тонн CO2.
Несмотря на дефицит, правительство Орпо не приняло новых мер, чтобы его восполнить. Вместо этого кабмин предложил отменить старые.
Правление Orpo приняло решение смягчить меры, прописанные в указе о частичной замене дизельного топлива возобновляемыми видами топлива. Наряду с переходом на электротранспорт этот указ является одной из наиболее важных мер сокращения выбросов от дорожного движения.
Правительство также предложило снизить штраф, который должны платить дистрибьюторы топлива, если они нарушают указ о замене топлива.
– Предложения правительства по транспорту идут в неверном направлении, – считает Юри Сеппяля, председатель группы экспертов по климату.
Согласно группе экспертов, предложения правительства Орпо приведут к увеличению выбросов от транспорта примерно на 0,5 миллиона тонн в 2030 году.
В общей сложности планы правительства приведут к увеличению выбросов от автомобильного транспорта примерно на 4,2 миллиона тонн в период с 2024 по 2030 год по сравнению с ранее согласованной траекторией выбросов.
– Если вспомнить, как долго предыдущее правительство договаривалось по поводу сокращения выбросов на 0,2 мегатонны, то этот объем выбросов действительно велик, – отмечает Сеппяля.
Ценник в сотни миллионов евро
Стоимость для потребителя стала основной причиной, по которой правительство Орпо решило снизить обязательство о замене дизельного топлива возобновляемыми видами топлива. Этот указ, то есть поставка биотоплива, повышает цены на бензин и дизель.
По мнению группы экспертов по климату, невыполнение цели ЕС обойдется потребителям даже дороже, чем меры, направленные на сокращение выбросов от дорожного движения внутри страны.
Высокие расходы будут связаны с квотами на выбросы, которые Финляндии придется покупать, если она не сможет самостоятельно достичь климатической цели в секторе.
По словам Сеппяля, предполагаемая цена непринятых мер исчисляется сотнями миллионов евро.
Он отмечает, что Финляндия также столкнется со значительными расходами в секторе землепользования, поскольку поглотитель углерода, формируемый лесами, значительно отстает от обязательств ЕС. Возможно, Финляндии придется восполнять недостаток за счет покупки единиц поглотителя углерода.
Еще есть время для достижения цели
Финляндия все еще может достичь климатической цели для сектора распределения бремени, если правительство предпримет корректирующие действия, считает группа экспертов по климату.
Более того, сокращение выбросов от транспорта не будет таким дорогостоящим для потребителей, как предполагает правительство. Электрификация позволит снизить расходы автолюбителей, особенно после 2030 года, говорится в докладе.
Сейчас правительство обновляет планы, касающиеся Закона о климате. В связи с этим еще остается возможность искать новые пути снижения выбросов.