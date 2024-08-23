Кадыров подтвердил лояльность. Почему Путин ездил в Чечню, а не в Курскую область

20 августа весь день Владимир Путин путешествовал по трем Северо-Кавказским регионам России - Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне. Таких визитов в тех краях не видели давно. В Кабардино-Балкарии Путин последний раз был пять лет назад, в Северной Осетии - 16, а в Чечне - 13 лет назад. Этот вояж был наполнен символическими действиями.

Не преминул Путин и „пообщаться с народом“. В самом начале поездки на главной площади Северо-Осетинской столицы Владикавказа его подвели к группе экзальтированных граждан, громко признававшихся в любви к нему. Однако, при внимательном просмотре видео , распространяемого российской пропагандой, можно убедиться, что группа восторженных лоялистов крайне незначительна и напоминает организованную массовку.

Встречи с организованными группами россиян, публично признающимися к нему в любви, в случае экстраординарных событий входят у Путина в привычку. Так, во время пригожинского мятежа в прошлом году он вышел к „группе сторонников“ в Дербенте, после крупнейшего за двадцать лет теракта в Крокусе-Сити в этом году - в Торжке.

По местам преступлений

Путин посетил Северную Осетию впервые с 2008 года. А кладбище заложников, погибших в 2004 году в одном из самых кровавых терактов в новейшей истории РФ в городе Беслан - впервые за 20 лет.

Напомним, 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили в североосетинском городе Беслане школу, в которой взяли 1100 заложников - школьников всех возрастов, их родителей и учителей.

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