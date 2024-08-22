ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (911-й день) | Украина атаковала железнодорожный паром с топливом в порту „Кавказ“. Он загорелся и затонул

В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия в местах массового скопления людей, сообщил глава региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. По его словам, бетонные модульные укрытия появятся на „60 основных остановочных павильонах“ в Курске. Похожие укрытия установят в Железногорске и Курчатове.

Руководитель проекта „Идите лесом“ Григорий Свердлин заявил изданию „Говорит НеМосква“, что с момента наступления украинской армии на территорию Курской области проект получил более 150 обращений от солдат-срочников или их родителей из 20 регионов России. „Это действительно массовая история. И о нескольких тысячах срочниках, которых перебрасывают в Курскую область, мы можем уже уверенно говорить“, — сказал Свердлин. По данным проекта, некоторых срочников отправляют также в Белгородскую область.

Украинские военные заявили Associated Press, что ВСУ потеряли некоторые позиции в Донецкой области из-за плохо обученных новобранцев, пришедших в войска в ходе недавней мобилизации. Некоторые новобранцы, по словам военных, отказываются стрелять по бойцам ВС РФ, с трудом собирают оружие и координируют боевые действия. Некоторые новобранцы, по их словам, покидают поле боя. Командиры говорят, что новобранцы способствовали целому ряду территориальных потерь, которые позволили российской армии продвинуться вперед, в том числе вблизи города Покровск. „Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь… Вот почему гибнут наши люди. Когда они [новобранцы] не используют оружие, они неэффективны“, — заявил на условиях анонимности командир батальона 47-й бригады ВСУ. Среди других причин, почему России удалось продвинуться в Донецкой области, украинские военные назвали явное превосходство России в боеприпасах и воздушной мощи.

В Пролетарске Ростовской области пятый день продолжают тушить пожар на нефтебазе Росрезерва, возникший 18 августа в результате атаки дронов. По последним данным, в результате случившегося пострадали 47 пожарных, из них 15 госпитализированы, сообщил утром 22 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Семеро тяжело пострадавших доставлены в больницу МЧС в Петербурге, два человека находятся в реанимации. В оперативных службах заявили ТАСС, что пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. Всего, как пишет „Би-би-си“, по информации местных властей, в результате атаки дронов загорелись около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубических метров каждая.

Посольство США в Киеве 21 августа предупредило американцев, находящихся в Украине, что „в течение следующих нескольких дней и на протяжении выходных существует повышенный риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня независимости Украины 24 августа“.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины утверждают, что одно из подразделений ВМС уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.