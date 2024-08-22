ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (911-й день) | Украина атаковала железнодорожный паром с топливом в порту „Кавказ“. Он загорелся и затонул
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости минувшей ночи и утра четверга
В Волгоградской области в результате падения украинских беспилотников возник пожар на территории объекта Минобороны России, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он не уточнил, какой объект получил повреждения. По словам Бочарова, силы ПВО отражали атаку дронов в районе села Мариновка в Калачевском районе. Большая часть беспилотников уничтожена, пострадавших нет. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщают, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром недалеко от города Калач-на-Дону, расположенный в селе Мариновка. Из-за случившегося аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
Минобороны России утверждает, что в течение ночи силы ПВО сбили над Волгоградской областью 13 украинских беспилотников. Всего ночью, по заявлению министерства, регионы России атаковали 28 дронов, из них семь сбили над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской.
Украинский OSINT-проект DeepState сообщил в ночь на 22 августа, что российские войска захватили три села в Донецкой области — Камышевку, Заветное и Новожеланное на покровском направлении, а также продвинулись в районе Николаевки (южнее Новогродовки на том же направлении).
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по объектам в России, стали центр радиосвязи, московский аэропорт Остафьево и авиабаза Миллерово в Ростовской области. Всего, по словам Буданова, в атаке участвовали около 50 беспилотников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил вечером 21 августа, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию региона. Богомаз сообщил, что украинские военные пытались попасть в Климовский район области. В ходе боя, по словам губернатора, силы пограничной охраны ФСБ и подразделения Вооруженных сил РФ оказали сопротивление и поразили ВСУ. Одним из первых о бое на границе у Климовского района сообщил провоенный паблик „Два майора“, критически настроенный к Минобороны РФ. В свою очередь, другой российский провоенный телеграм-канал „Операция Z: Военкоры Русской Весны“ заявил, что сообщения о боях на границе не соответствуют действительности.
Президент Чехии Петр Павел, комментируя подрыв „Северных потоков“, назвал трубопроводы „законной стратегической целью“ во время войны. „Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы — это стратегические цели. Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю „условно“ — это была бы законная цель“, — сказал Петр Павел. В МИД РФ его слова сравнили с заявлениями террористов.
Главное к полудню
В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия в местах массового скопления людей, сообщил глава региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. По его словам, бетонные модульные укрытия появятся на „60 основных остановочных павильонах“ в Курске. Похожие укрытия установят в Железногорске и Курчатове.
Руководитель проекта „Идите лесом“ Григорий Свердлин заявил изданию „Говорит НеМосква“, что с момента наступления украинской армии на территорию Курской области проект получил более 150 обращений от солдат-срочников или их родителей из 20 регионов России. „Это действительно массовая история. И о нескольких тысячах срочниках, которых перебрасывают в Курскую область, мы можем уже уверенно говорить“, — сказал Свердлин. По данным проекта, некоторых срочников отправляют также в Белгородскую область.
Украинские военные заявили Associated Press, что ВСУ потеряли некоторые позиции в Донецкой области из-за плохо обученных новобранцев, пришедших в войска в ходе недавней мобилизации. Некоторые новобранцы, по словам военных, отказываются стрелять по бойцам ВС РФ, с трудом собирают оружие и координируют боевые действия. Некоторые новобранцы, по их словам, покидают поле боя. Командиры говорят, что новобранцы способствовали целому ряду территориальных потерь, которые позволили российской армии продвинуться вперед, в том числе вблизи города Покровск. „Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь… Вот почему гибнут наши люди. Когда они [новобранцы] не используют оружие, они неэффективны“, — заявил на условиях анонимности командир батальона 47-й бригады ВСУ. Среди других причин, почему России удалось продвинуться в Донецкой области, украинские военные назвали явное превосходство России в боеприпасах и воздушной мощи.
В Пролетарске Ростовской области пятый день продолжают тушить пожар на нефтебазе Росрезерва, возникший 18 августа в результате атаки дронов. По последним данным, в результате случившегося пострадали 47 пожарных, из них 15 госпитализированы, сообщил утром 22 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Семеро тяжело пострадавших доставлены в больницу МЧС в Петербурге, два человека находятся в реанимации. В оперативных службах заявили ТАСС, что пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. Всего, как пишет „Би-би-си“, по информации местных властей, в результате атаки дронов загорелись около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубических метров каждая.
Посольство США в Киеве 21 августа предупредило американцев, находящихся в Украине, что „в течение следующих нескольких дней и на протяжении выходных существует повышенный риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня независимости Украины 24 августа“.
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины утверждают, что одно из подразделений ВМС уничтожило склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.
На бюджетные места в российских вузах в 2024 году поступили более 14,9 тысячи человек по отдельной квоте для участников войны и членов их семей. Этот показатель больше прошлогоднего на 6,3 тысячи, сообщили „Интерфаксу“ в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Главное к 17:00
Министерство обороны РФ в ходе брифинга для журналистов объявило, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Межевое в Донецкой области. Речь о селе, расположенном в Очеретинской общине Покровского района. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил об оккупации села в ночь на 20 августа. Генштаб ВСУ не подтверждал потерю населенного пункта.
Украинские беспилотники в ночь на 22 августа поразили склады с авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области, сообщила „Украинская правда“ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины. Он отметил, что российские войска использовали Мариновку для ударов по Украине. Ранее об атаке дронов в районе Мариновки сообщили региональные власти.
Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в районах, где объявлена эвакуация, остаются более 19 тысяч человек. По его словам, в „зону отселения и эвакуации“ попали восемь районов Курской области, где проживали более 152 тысяч человек, из них более 133 тысяч человек покинули свои дома.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия пыталась атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов Курской области. „Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано“, — сказал Путин. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что на Курской АЭС „стабильная ситуация, все работает в штатном режиме“.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные районы Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и главой Сумской военной администрации Владимиром Артюхом. Сырский сообщил Зеленскому, что ВСУ усиливают оборону на торецком и покровском направлениях. „В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда“, — рассказал Зеленский.
ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении трех иностранных журналистов, побывавших в Судже Курской области после ее оккупации ВСУ. Дела расследуют по статье о незаконном пересечении российской границы (часть 3 статьи 322 УК). Фигурантами дел стали корреспондент CNN Ник Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко.
Два мирных жителя погибли в результате авиаудара по Сумской области, сообщила региональная прокуратура. По данным следствия, около 13:00 22 августа российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Есманьской общины Шосткинского района. Погибли мужчины в возрасте 74 и 67 лет, госпитализирована жена одного из погибших.
Украина атаковала „железнодорожный паром“ с топливными цистернами в порту „Кавказ“ Краснодарского края, заявил оперативный штаб региона. Чиновники назвали случившееся „попыткой теракта“.
„На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется“, — говорится в сообщении. Движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали примерно на час.
По предварительным данным, на пароме в момент атаки находились пять человек, заявили РИА Новости в экстренных службах. Их судьба выясняется. По данным Baza, неизвестна судьба 15 членов экипажа парома. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.
Всего на пароме находилось 30 цистерн с топливом, уточнил глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.
Около 17 часов в в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что паром, попавший под удар ВСУ в акватории порта „Кавказ“ затонул из-за полученных повреждений,. Чиновники утверждают, что очагов возгорания на территории самого порта нет. В Минтрансе РФ сообщили, что сотрудников порта эвакуировали.
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