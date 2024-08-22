Этих людей все „кинули“. Антивоенный активист: как помогают бежавшим от украинского наступления в Курской области

Первые беженцы из приграничных регионов, прежде всего из Суджи (город в 9 км от границы с Украиной), начали появляться в Курске 7 августа, - рассказывает Дмитрий. - Эвакуация не была подготовлена и называлась „добровольной“. Первых дня три-четыре они приезжали сами, пока власти не стали отправлять туда автобусы и вывозить людей. Не только из Суджи, но и из других приграничных районов.