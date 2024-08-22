Этих людей все „кинули“. Антивоенный активист: как помогают бежавшим от украинского наступления в Курской области
Из приграничных регионов Курской области РФ, куда две недели назад прорвались Вооруженные силы Украины (ВСУ), эвакуируют местных жителей. Зачастую, те сами бегут, похватав лишь самое необходимое. О том, кто теперь помогает российским гражданам, брошенным властями на произвол судьбы, порталу Delfi рассказал житель Курска, участник оппозиционного антивоенного движения Дмитрий Иванов (имя изменено из соображений безопасности).
Первые беженцы из приграничных регионов, прежде всего из Суджи (город в 9 км от границы с Украиной), начали появляться в Курске 7 августа, - рассказывает Дмитрий. - Эвакуация не была подготовлена и называлась „добровольной“. Первых дня три-четыре они приезжали сами, пока власти не стали отправлять туда автобусы и вывозить людей. Не только из Суджи, но и из других приграничных районов.