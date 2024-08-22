Правда ли, что Майк Тайсон вызвал на благотворительный бой олимпийскую чемпионку по боксу?

Сайт The People’s Voice ранее работал под другими названиями — NewsPunch и Your News Wire. В 2018 году Институт Пойнтера включил этот ресурс в число наиболее активных распространителей фейков и теорий заговора в англоязычном сегменте интернета. „Проверено“ также неоднократно опровергало недостоверную информацию этого портала. Ни в верифицированных профилях Тайсона в соцсетях, ни на сайтах авторитетных спортивных медиа нет подтверждений, что боксёр готовится к бою с Хелиф или любой другой олимпийской чемпионкой. Свою профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2005 году, но на 15 ноября 2024-го запланирован его бой с боксёром-ютубером Джейком Полом.

В вирусных постах не называется источник информации о вызове, который якобы бросил Тайсон, однако во многих публикациях приводится скриншот новости на некоем англоязычном сайте. Это заметка на портале The People’s Voice, опубликованная 2 августа и посвящённая в основном Хелиф. В конце статьи утверждается, будто Тайсон заявил, что готов провести бой с будущей олимпийской чемпионкой, а все вырученные средства направить на помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Фамилия предполагаемой соперницы в тексте не названа, но материал проиллюстрирован вирусными мемами и фотографией алжирской спортсменки.

Ни в одной из приведённых выше публикаций не упоминается имя спортсменки, которую Тайсон мог бы вызвать на бой, — и это логично, ведь к тому моменту олимпийский турнир по боксу ещё не завершился. Судя по упоминанию „трансбоксёра“, авторы постов намекают на алжирку Иман Хелиф или представительницу Тайваня Линь Юйтин. Половая принадлежность обеих спортсменок широко обсуждалась в медиа, их называли трансгендерами и мужчинами. И Хелиф, и Линь в итоге стали олимпийскими чемпионками в своих весовых категориях.

Первоисточником новости про Тайсона на The People’s Voice, судя по всему, послужил уже удалённый твит пользователя с юзернеймом @Rob1865_, опубликованный 1 августа в 20:04 по московскому времени с пометкой Breaking News („Срочные новости“). Судя по описанию профиля, владелец страницы открыто поддерживает кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. С примечанием Breaking News блогер размещает посты, в которых нередко высмеиваются демократы и ассоциируемая с ними повестка (в частности, права трансперсон).

Поскольку твит @Rob1865_ завирусился (как сам по себе, так и в виде скриншотов), фактчекеры агентства Reuters и проекта Lead Stories обратились за комментариями к представителям экс-чемпиона. „Это абсолютная ложь. Мистер Тайсон пока публично не прокомментировал эту ситуацию“, — говорилось в обоих ответных электронных письмах.

Таким образом, Тайсон не вызывал на бой ни одну из победительниц боксёрского турнира на Олимпийских игр в Париже. Изначально об этом написал пользователь соцсети X, который, судя по всему, задумывал свой твит в качестве шутки, а затем удалил его. Что касается гендерной принадлежности Хелиф, то, как ранее писало „Проверено“, свидетельств совершения спортсменкой трансгендерного перехода нет, а утверждения о наличии у неё „мужской“ Y-хромосомы в настоящий момент спорны и основываются на противоречивых данных.

В заключение отметим и другое недостоверное утверждение на эту тему, распространившееся в соцсетях. 4 августа Telegram-канал „Телега Online“ (25 000 просмотров) написал: „Авторы фильма „Очень страшное кино — 5“ в 2013 году заглянули в будущее и предсказали события на парижской Олимпиаде. Майк Тайсон отлично воплотился в образ трансгендерного героя(-ини)“. В посте приводится фрагмент, в котором главную героиню ленты избивает боксёрша Тиффани Стоун с внешностью Тайсона. Аналогичная публикация появилась в канале „Саваничи“ (93 000 просмотров), схожие посты есть и во „ВКонтакте“ (тут и тут).

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На самом деле эта сцена взята из фильма „Очень страшное кино — 4“, который вышел в 2006 году. В титрах указано, что роль Тиффани Стоун исполнил актёр Майкл Макдональд. Более того, там же названы имена гримёров, которые были ответственны за придание артисту внешнего сходства с Тайсоном. Боксёр появлялся лишь в „Очень страшном кино — 5“, но в роли самого себя.

Итог: Сатирические новости