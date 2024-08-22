Внимание! Меняется правило ввоза животных в ЕС. С 16 сентября питомца могут не впустить в Эстонию или усыпить

Щенок или котенок может въезжать в ЕС из Беларуси и России только по достижении семимесячного возраста. „Поскольку, например, щенку первая вакцинация против бешенства делается в 12-недельном возрасте, и тест на антитела делается по истечении 30 дней, это означает, что въезд животного в ЕС разрешается через три месяца, а минимальный возраст при ввозе в ЕС составляет около семи месяцев“, – рассказал Калда.

„Все собаки, кошки и белые хорьки, которые въезжают из России или Беларуси в Европейский Союз, должны помимо вакцинации против бешенства пройти тест на антитела к вирусу бешенства. Это означает, что через 30 дней после вакцинации ветеринар должен взять анализ крови и провести тест на антитела в признанной лаборатории. Если тест показывает, что антител достаточно, то через три месяца после взятия анализа крови животное может ехать в любую страну ЕС“, – пояснил Калда.

С 16 сентября на границе у прибывающих в Эстонию будут требовать результаты актуального анализа на антитела к бешенству собак, кошек и белых хорьков, который соответственно должен быть сделан до въезда в Эстонию из названных стран, а оптимально, конечно, еще до путешествия, если речь идет о жителях ЕС, собирающихся посетить Россию или Беларусь со своими питомцами.

Работающая парикмахером нарвитянка Инна Данилова рассказала, что еле-еле успела оформить все необходимые бумаги для того, чтобы съездить со своей кошкой в Россию в ближайшее время. В том, что ей удастся вернуться с питомцем оттуда после 16 сентября, Инна теперь уверена, но не сомневается также и в том, что для множества людей вступление в силу новых требований станет крайне неприятным сюрпризом, о котором они узнают только на эстонском погранпункте, попадут в крайне сложную ситуацию, в каких-то случаях без преувеличения – трагическую.

Изменение касается и тех животных, которые путешествуют из Эстонии в Россию или в Беларусь и возвращаются после 16 сентября. „В таком случае мы рекомендуем сделать тест на антитела до отъезда из Эстонии. Результат теста должен быть внесен в Европейский паспорт животного, а также следует иметь с собой лабораторный ответ“, – сказал Калда.

Если тест на антитела к вирусу бешенства не сделан до отъезда из ЕС и он проводится в России или Беларуси, то действуют общие требования, и интервал между определением титра бешенства и возвращением в ЕС должен составлять не менее трех месяцев.

Нарвитянка Инна Данилова в скором будущем поедет в Россию со своим котом Кексом, сделав необходимый анализ на антитела в последний момент, то есть около трех месяцев назад. О том, что с 16 сентября будут действовать новые требования к перемещаемым через границу домашним животным, она узнала случайно, от знакомого ветеринара.

Приют, чужой дом – не варианты

„Я каждое лето езжу в Россию к родственникам, по личным причинам, о которых не буду рассказать, и в этот раз поездка бы сорвалась или все стало бы гораздо сложнее, если бы не смогла взять кота с собой“, – говорит Данилова.

Инна признается, отдать кота кому-то из знакомых на пару недель для нее не вариант, так как не хочет осложнять жизнь людям, а оставлять его, например, на пару недель в приюте, „гостинице для животных“, она просто не хочет, так как не считает, что ему там будет достаточно комфортно, что это не будет стрессом для животного, не говоря уже о высокой плате за услугу. Она очень привязана к Кексу и с ужасом представляет, как подобные ей, считающие питомцев членами семьи люди, будут узнавать в погранпунктах, что впустить кота или собаку без справки об анализе на антитела в Эстонию невозможно.

Мурашки по коже