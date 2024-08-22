22.08.2024, 16:55
ФОТО И ВИДЕО | В Латвии суперкар McLaren столкнулся с трактором: водитель скрылся(6)
Сразу же после аварии водитель эксклюзивного автомобиля скрылся с места происшествия, бросив машину.
В Госполиции пояснили, что в результате столкновения пострадал водитель трактора, которого пришлось доставить для оказания медицинской помощи в больницу.
Полиция начала уголовный процесс, пишет Delfi.lv.
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