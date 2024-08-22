В России возбудили дело против журналиста CNN за съемку в Судже

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовные дела в отношении корреспондента американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша, и журналисток украинских телеканалов Ми Україна и Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко. Дела заведены в связи с незаконным пересечением российской государственной границы в Курской области, сообщил в четверг, 22 августа, центр общественных связей ведомства.

В сообщении уточняется, что иностранные журналисты после пересечения границы РФ провели видеосъемки в районе Суджи Курской области. Их объявят в международный розыск, а в случае признания виновными по части 3 статьи 322 УК РФ им грозит до 5 лет лишения свободы, отмечается далее.

Ник Уолш снял репортаж в КПП в Судже, в котором заявил, что „российская граница выглядит полностью беззащитной“. В свою очередь украинские корреспондентки побывали в самом городе, передает РБК.

ФСБ возбудила дела против итальянских журналистов

Несколько дней назад ФСБ также возбудила уголовное дело в отношении оператора итальянской гостелерадиокомпании Rai Симоне Траини и корреспондентки Стефании Баттистини за съемки в Судже. Баттистини вместе с украинскими военными на машине пересекла границу РФ с территории Украины, съемки велись в Судже. МИД РФ в связи с этим выразил „решительный протест“ послу Италии в России Чечилии Пиччони.

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа заявил, что под украинским контролем находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе. По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ. Как отметил Сырский, военные ВСУ продолжают наступательные действия.

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