Абсурд или новая реальность? Консерватор Мадисон объединился с Кылвартом

Яак Мадисон вступил в Центристскую партию. Если бы кто-то это сказал полгода назад, самый деликатный ответ был бы: „абсурд“. Национал-консерватор вступает в партию, которую в народе называют „русской“. Экс-политик EKRE, который прославился уходом со стадиона, где играла русская музыка - теперь один из лидеров центристов. Теперь он будет в одной команде с Яной Тоом, которой недавно подарил портрет Путина и рубли. В 2019 году он хоть и назвал Тоом симпатичным человеком, но твердо подчеркнул: „с точки зрения политических взглядов и идеологий мы находимся на тотально противоположных позициях“. И Кылварт, и Тоом выступали против парламентской коалиции центристов и EKRE в 2019 году.