В России пятый день тушат пожар на нефтебазе, атакованной дронами. Пострадали почти 50 сотрудников МЧС

По последним данным, в результате возгорания на нефтебазе пострадали 47 пожарных, из них 15 госпитализированы, сообщил утром 22 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы. В то же время ростовское издание 161.ru пишет, что, по информации областного правительства, пострадали 49 сотрудников МЧС. При этом 19 августа сообщалось, что пострадали 18 спасателей, а 21 августа — 42. Семеро в тяжелом состоянии доставлены в больницу МЧС в Петербурге, два человека находятся в реанимации, пишет „Русская служба Би-би-си“

На нефтебазе загорелись 22 цистерны с топливом, сообщал 20 августа телеграм-канал „База“. В оперативных службах заявили ТАСС, что 22 августа пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом. По информации издания 161.ru, вечером 21 августа на нефтебазе произошел взрыв, пламя видели в соседнем городе Сальске, расположенном в 30 километрах от Пролетарска. О взрыве цистерны на нефтебазе также сообщалось вечером 20 августа.

Российские телеграм-каналы и СМИ 21 августа опубликовали видео с пожарными, которые пытаются уехать подальше от огня после того, как на нефтебазе взорвался один из резервуаров. Видео, в частности, распространили телеграм-каналы „Это Ростов“ и Astra. Когда снята запись, неясно.

В Пролетарске из-за пожара на нефтебазе ввели режим чрезвычайной ситуации. В администрации Пролетарского района заявили, что распространение огня не угрожает жилым домам и другим объектам. Власти района начали собирать гуманитарную помощь пожарным, в частности, газированную воду, энергетики, обезболивающие таблетки, шприцы, капли для глаз, средства от ожогов. Волгодонская епархия РПЦ 20 августа провела молебен неподалеку от нефтебазы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .