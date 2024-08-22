ВИДЕО | „Защищать русских в Азербайджане Кремль не планирует, не беспокойтесь“: что Путин делал в Баку и при чем тут подлодка „Курск“?
Канал „Дождь“ посвятил один из выпусков теме того, почему на самом деле Путин поехал в Азербайджан.
За 25 лет мы могли бы и привыкнуть: когда случается ЧП, Путин растворяется в воздухе, чтобы его имя не ассоциировалось с неприятностями. Он исчезает, как исчез во время пригожинского бунта. Тогда еще Юлия Таратута выяснила, что самый высокий из начальников обнаружился на празднике выпускников „Алые паруса“. Сугубо за кадром. На месте событий, если это не пропагандистский концерт в Лужниках с участием Шамана, Путин не появляется. После теракта в „Крокусе“ Путин не поехал на место трагедии, как не поехал к взорванным домам, театральному центру на Дубровке. Его не было в бесланской школе №1. Только в 4-ю годовщину самого чудовищного теракта в истории современной России он приехал на кладбище в Беслан.
Что характерно, в 10-ю годовщину он отправился в Монголию, чтобы отметить 75-летие победы на Халхин-Голе. И вот сегодня Путин сразу после посещения фруктово-огородного хозяйства в Кабардино-Балкарии прибыл в Беслан к мемориалу „Город ангелов“.
20 августа 2024 года, спустя 20 лет после трагедии, но все-таки не в тот самый день, а за две недели до годовщины, он признает существование страшной страницы в истории своего президентства и все-таки добавляет, что виноваты в теракте в том числе некие иностранные силы.
Встретили его без всяких сомнений хорошо подготовленные и проверенные люди, от которых не могло быть неожиданностей. Он избегает общения с народом не понарошку. Возможно, дело в тяжелом опыте.
2000-й год, встреча с убитыми горем, родными моряков с подлодки „Курск“. Однажды, очень давно, он сказал фразу, ставшую визитной карточкой путинского правления: „Она утонула“. Таким образом Путин ответил на вопрос журналиста Ларри Кинга о том, что случилось с подлодкой „Курск“. С тех пор он говорит мало, пропадает, а позже появляется совсем не там, где ему следовало бы быть. В данном случае, в Азербайджане.
Там он провел воскресенье и понедельник. Государственный визит - во всех государственных СМИ. Предельное число взаимно льстивых заявлений, рукопожатий и улыбок. Путин нарочито подчеркивает, какой молодец Алиев. Ведь в отличие от некоторых, он заботится о русском языке - триста школ с русским языком. То есть защищать русских в Азербайджане Кремль не планирует, не беспокойтесь.
А Алиев и не беспокоится. На этих переговорах именно он с мощным партнером в виде Турции в позиции сильного. Он нужен Путину больше, чем Путин ему. В официальных сводках из Баку вскользь упоминается напряженность на украинском направлении. Но через запятую - урегулирование на Южном Кавказе и интересы Москвы в регионе.
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