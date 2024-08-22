На Паралимпийских играх Эстонию в триатлоне будет представлять 44-летняя мама троих детей

Лаура-Лийс Юурсалу, которая впервые едет на Паралимпийские игры в Париж, призналась, что испытывает волнение перед большим событием. „Когда я узнала, что получила место на Паралимпийских играх в Париже, это придало мне новую мотивацию, было очень приятно тренироваться. Я к тому моменту сильно устала и выбилась из тренировок, а когда я узнала об этом, было страшно, и дошло до слез на глазах: я решила, что теперь стану еще больше напрягаться на тренировках“, — рассказала Юурсалу на сайте Эстонского паралимпийского комитета.

Юурсалу квалифицировался на Паралимпийские игры в Париж после того, как Эстонский паралимпийский комитет удовлетворил ее заявку на дополнительное место. Таким способом на участие в крупных соревнованиях квалифицировались 16 триатлонистов.

„Я слышала, что в Париже можно будет плыть только по течению, и знание этого сняло некоторую тяжесть“

Юурсалу, которой сейчас 44 года, начала серьезно заниматься спортом и триатлоном в 37 лет, а затем с помощью Эстонского союза триатлона открыла для себя возможность выступать в классе паратриатлона PTS5. „Два года назад мы рассматривали возможность участия в Паралимпийских играх в Париже, и выяснилось, что это реально, если спортсмен способен пройти олимпийскую трассу за один час и 15 минут. Это цель, которую я поставила перед собой в Париже, и ее выполнение, наверное, дало бы мне 10-е или 11-е место“, — размышляет триатлонистка.