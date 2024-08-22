На Паралимпийских играх Эстонию в триатлоне будет представлять 44-летняя мама троих детей
Основная миссия паратриатлонистки Лауры-Лийс Юурсалу, которая выступит в Париже первого сентября, – привлечь к триатлону молодых людей с ограниченными возможностями.
Лаура-Лийс Юурсалу, которая впервые едет на Паралимпийские игры в Париж, призналась, что испытывает волнение перед большим событием. „Когда я узнала, что получила место на Паралимпийских играх в Париже, это придало мне новую мотивацию, было очень приятно тренироваться. Я к тому моменту сильно устала и выбилась из тренировок, а когда я узнала об этом, было страшно, и дошло до слез на глазах: я решила, что теперь стану еще больше напрягаться на тренировках“, — рассказала Юурсалу на сайте Эстонского паралимпийского комитета.
Юурсалу квалифицировался на Паралимпийские игры в Париж после того, как Эстонский паралимпийский комитет удовлетворил ее заявку на дополнительное место. Таким способом на участие в крупных соревнованиях квалифицировались 16 триатлонистов.
„Я слышала, что в Париже можно будет плыть только по течению, и знание этого сняло некоторую тяжесть“
Юурсалу, которой сейчас 44 года, начала серьезно заниматься спортом и триатлоном в 37 лет, а затем с помощью Эстонского союза триатлона открыла для себя возможность выступать в классе паратриатлона PTS5. „Два года назад мы рассматривали возможность участия в Паралимпийских играх в Париже, и выяснилось, что это реально, если спортсмен способен пройти олимпийскую трассу за один час и 15 минут. Это цель, которую я поставила перед собой в Париже, и ее выполнение, наверное, дало бы мне 10-е или 11-е место“, — размышляет триатлонистка.
Под руководством тренера Маргуса Тамме уроженка Пярну, которая готовится к Паралимпийским играм, любит велоспорт и питает слабость к плаванию. „Велотрасса в Париже относительно заточена под технику, она мне подходит, на ней интересно ездить, но в то же время она меня утомляет. Поэтому пока не уверена, что знаю, как сохранить энергию для бега. Я слышала, что в Париже можно будет плыть только по течению, и знание этого сняло некоторую тяжесть. Больше всего я боюсь в триатлоне плавания, мне всегда приходится напоминать себе, что велосипед будет ждать меня после того, как я выйду из воды. Для меня соревнования начинаются с езды на велосипеде - сначала нужно перетерпеть плавание, — говорит дебютантка Паралимпийских игр. — Я могу плыть так же быстро, как и обычные спортсмены, но те, кто находится на вершине, все равно плывут гораздо быстрее меня. У нас разница во времени около четырех минут“.
Юурсалу призналась, что ей нелегко сохранять уверенность в себе перед самым крупным соревнованием в ее жизни. „У меня на душе тревога, и я очень волнуюсь, потому что боюсь старта и ощущений перед стартом. Я всегда очень боялась старта. Когда я иду на тренировку, я думаю, что мне нужно потренироваться, потому что мне потом предстоит сильная конкуренция, но я обычно не думаю много о соревнованиях, потому что иначе я не смогу хорошо справиться с волнением“, — объяснила она.
„Люди думают, что триатлон - это очень сложный вид спорта, но это не так страшно“
В Париже женщине помогут насладиться соревнованиями трое ее детей. „Изначально мы собирались поехать в Париж с тренером, но потом средний ребенок заявил, что тоже хочет поехать! На сегодняшний день мы пришли к тому, что все трое детей поедут в Париж, чтобы поддержать меня“, — говорит Юурсалу.
Еще более важным, чем паралимпийский дебют и результат, Юурсалу считает свой личный пример для привлечения к спорту и триатлону других людей с ограниченными возможностями. „Люди думают, что триатлон — это очень сложный вид спорта, но это не так страшно, это очень круто! Я очень надеюсь, что смогу вдохновить молодых людей заняться триатлоном“, — сказала Юурсалу.
Паралимпийские игры в Париже начнутся 28 августа и закончатся 8 сентября. Эстонию представляют пять параспортсменов: это пловцы Матс Топкин, Робин Ликсор и Сюзанна Каул, метатель диска Эгерт Йыесаар и триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу.
Каул (соревновательный класс S10) станет первым представителем Эстонии, который примет участие в заплыве на 50 м вольным стилем в первый день соревнований, 29 августа. Ликсор (соревновательный класс SB8) 30 августа выступит на дистанции 100 м брассом. 1 сентября Юурсалу (PTS5) примет участие в женском триатлоне. Йыэсаар (F44, в сочетании с классом F64) 5 сентября будет метать диск, Каул (S10) примет участие в заплыве на 100 м на спине 6 сентября, а Топкин (S4) стартует на дистанции 50 м на спине 7 сентября.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.