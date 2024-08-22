The New York Times: в США начали расследование в отношении американцев, работавших с российскими телеканалами

Расследование проводится в рамках борьбы с „операциями влияния“ Кремля в преддверии президентских выборов в США в ноябре. По словам собеседников NYT, оно направлено не против обычных американцев, которые смотрят российские госканалы или пишут о них в интернете, а скорее против тех, кто намеренно распространяет дезинформацию из Москвы.

Поводом для начала расследования стали сообщения американской разведки о том, что российские государственные СМИ, включая телеканал RT, работают с российскими спецслужбами в целях влияния на выборы по всему миру. 29 июля Управление директора национальной разведки США предупредило, что Россия использует американских граждан для распространения выгодной Москве информации. Они размещают контент в соцсетях, пишут для различных сайтов, имеющих явную и скрытую связь с правительством России, а также проводят другие мероприятия в сфере СМИ, говорилось в сообщении.

В рамках расследования в августе ФБР провело обыски в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, а также в поместье политолога и ведущего „Первого канала“ Дмитрия Саймса. Никаких обвинений обоим не предъявили, однако в ближайшее время ожидаются новые обыски, сообщили собеседники издания. Они не исключают и появления уголовных дел.

Кроме того, в июле Минюст США в рамках борьбы с кампанией по дезинформации совместно с правительствами Канады и Нидерландов выявил в твиттере около тысячи аккаунтов, распространявших российскую пропаганду. Минюст, ФБР и Пентагон связали эту деятельность с ФСБ и телеканалом RT.