Пермская „Парма“ одержала убедительную победу над сборной Колумбии в товарищеском баскетбольном турнире Кубок дружбы, проходящем в Перми. Матч завершился со счетом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16),

После игры Федерация баскетбола Колумбии выпустила заявление, в котором сообщила, что не посылала свою сборную на турнир в Россию. Это заявление поставило под сомнение подлинность команды, выступавшей под флагом Колумбии на турнире, и вызвало вопросы о составе и организации мероприятия.

Пресс-релиз Федерации баскетбола Колумбии гласит:

„Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения для участия в Кубке Дружбы в России. Федерация также не предоставила разрешение ни одному клубу или учебному заведению на участие в турнире от имени страны. В связи с ненадлежащим использованием изображения и логотипа сборной без предварительного разрешения, Федерация предпримет юридические действия“.

На официальном сайте Федерации баскетбола России (ФБР) по-прежнему размещена новость с заголовком „Парма разгромила сборную Колумбии“. Аналогично, на социальных платформах пермяков по-прежнему отсутствует информация о том, что соперник не представляет Колумбию.

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