Футболист сборной Эстонии дебютировал в Швеции с победы

Во втором предварительном раунде Кубка Швеции „Броммапойкарна“ обыграл клуб второго шведского дивизиона „Эстерсунд“ со счетом 5:0.

Мартин Веткал начал матч в основном составе и провел на поле все 90 минут. За „Броммапойкарну“ в этой игре отличились Эванс Ботчуэй, оформивший хет-трик, а также Далехо Ирандуст и Лудвиг Фрицсон, которые добавили по одному голу.

По данным шведского портала Aftonbladet, „Броммапойкарна“ приобрела Мартина Веткаля у „Ромы“ за 1 миллион шведских крон, что составляет примерно 90 000 евро. Контракт с полузащитником сборной Эстонии действует до конца 2027 года.

В субботу в рамках шведской высшей лиги футбольный клуб „Броммапойкарна“ сыграет на выезде против АИК. На данный момент АИК занимает восьмое место в турнирной таблице с 29 очками, у „Броммапойкарны“ 25 очков и 10 место. Лидером лиги остается „Мальмё“, у которого 44 очка.

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