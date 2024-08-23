Таллиннская детская больница поможет лечить детей Нарвы от заболеваний, сопутствующих зависимостям

„По всей Эстонии к врачу приводят детей преимущественно с заболеваниями, вызванными новыми зависимостями, такими как избыточное использование смарт-устройств и употребление фастфуда, однако в Нарве нет никакой надежды нанять врачей-специалистов для их лечения, — сказал член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно. — Заключив договор с Таллиннской детской больницей, мы подарим нарвитянам уверенность в том, что сможем оказать эффективное лечение детям с такими заболеваниями“.

Нарвские врачи смогут напрямую консультироваться с ведущими специалистами Эстонии, работающими в Таллиннской детской больнице, для диагностирования и лечения сложных случаев.

„Таллиннская детская больница при необходимости обеспечит детям нарвского региона быстрый доступ к сложным процедурам, консультациям врачей-специалистов и комплексному лечению, — объяснил председатель правления Таллиннской детской больницы доктор Константин Ребров. — Договор о сотрудничестве позволит больницам обмениваться знаниями, обучать персонал и делиться передовым опытом. Это поможет повысить качество и эффективность здравоохранения в обеих больницах“.

Бессрочный договор о сотрудничестве двух больниц позволит использовать обширный багаж знаний Таллиннской детской больницы в нескольких областях педиатрии с упором на неврологию, эндокринологию и душевное здоровье. Благодаря этому Нарвская больница сможет расширить свои возможности дифференциальной диагностики, предлагая более широкий выбор инвазивных и неинвазивных исследований.

Нарвская больница оказывает медицинские услуги в Ида-Вирумаа как больница общего профиля, являясь целевым учреждением города Нарвы. Она была основана в 1860 году при Кренгольмской мануфактуре.

Таллиннская детская больница — это единственная в Эстонии специализированная детская больница высшего уровня, являющаяся целевым учреждением города Таллинна. Она оказывает первоклассные педиатрические услуги почти в 30 областях.

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