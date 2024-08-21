Тела пяти пропавших без вести найдены на месте крушения яхты британского мультимиллионера у берегов Сицилии

Еще один человек, находившийся на яхте, по-прежнему числится пропавшим без вести. Имена людей, чьи тела нашли, власти Италии пока не называют. При этом некоторые СМИ уже объявили, что среди погибших британский мультимиллионер Майк Линч и его дочь Ханна, находившиеся на яхте.

Как отмечает BBC News, вероятно, итальянские власти ждут, когда будет найден шестой пропавший после крушения, чтобы связаться с семьями погибших и пригласить их на опознание. Согласно законодательству страны, прежде чем официально подтвердить факт смерти человека, его тело должны опознать родственники или близкие люди.

56-метровая яхта Bayesian стоимостью 35 миллионов евро потерпела крушение в ночь на 19 августа у побережья города Портичелло. Всего на борту находились 22 человека, большинство из них — британцы. 15 человек были спасены проплывавшим мимо судном. Спасатели нашли в море тело одного погибшего — шеф-повара яхты Рекальдо Томаса. Еще шесть человек были объявлены пропавшими без вести. Среди них — владелец затонувшего судна, миллиардер Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна и глава совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер.

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