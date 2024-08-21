Стрельба в школе в Боснии и Герцеговине: погибли три человека

Как сообщил представитель полиции, стрелок был вооружён армейской автоматической винтовкой. Его жертвами стали директор школы, его секретарь и учительница. Из-за каникул детей в школе не было.

Полиция установила личность стрелка: он работал в школе уборщиком. Телеканал N1 со слов сотрудников школы заявил, что у уборщика были конфликты с руководством. Кроме того, он страдал посттравматическим стрессовым расстройством после гражданской войны в 1990-х, сказали сотрудники.

Как отмечает Associated Press, после гражданских войн 1990-х годов в Балканском регионе на руках у жителей находится большое количество незарегистрированного оружия разных типов. Согласно исследованию ООН от 2010 года, в одной только Боснии и Герцеговине на тот момент было около 750 тысяч единиц нелегального огнестрельного оружия.

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