ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (910-й день) | Российская прокуратура требует огромные сроки тюремного заключения для украинских военнопленных
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости ночи и утра
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 21 августа дежурные силы ПВО сбили 45 беспилотников над пятью российскими регионами. Как утверждает ведомство, 11 дронов уничтожены над Московской областью, 23 дрона — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три — над Калужской, два — над Курской.
Этой ночью произошла „одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время“, заявил мэр города Сергей Собянин. По данным чиновника, с 03:02 ночи до 04:43 утра силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. Во время атаки беспилотников, как сообщила Росавиация, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения для безопасности полетов, на запасные аэродромы отправили восемь самолетов. Сейчас аэропорты работают штатно.
Ночью на западе Ростовской области силы ПВО сбили украинскую ракету, рассказал губернатор региона Василий Голубев. Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, целью атаки был город Новошахтинск, где располагается нефтеперерабатывающий завод. После падения обломков ракеты произошел пожар. В Генштабе ВСУ заявили, что в Новошахтинске нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу С-300.
Над Курской областью за ночь сбиты две украинские ракеты и два беспилотника самолетного типа, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом уничтожен один украинский дрон.
Главное к полудню среды
Российская армия ночью и утром 21 августа атаковала Украину ракетами и беспилотниками. По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, военные РФ запустили две баллистические ракеты „Искандер-М“/KN-23, одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 69 ударных беспилотников „Шахед“. Украинские силы ПВО сбили 51 воздушную цель: ракету Х-59/Х-69 и 50 дронов в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей. Еще 16 БПЛА „локационно потеряно“ — предположительно они упали под влиянием радиоэлектронных средств борьбы. Также один российский дрон пересек границу с Беларусью в Черниговской области, еще один беспилотник „вернулся на родину“ — в Белгородскую область.
В регионах Украины, подвергшихся атаке, более девяти часов действовала воздушная тревога. В Киевской области, как рассказал глава региональной администрации Руслан Кравченко, силы ПВО сбили несколько российских целей, большинство обломков упали за пределами населенных пунктов. По его словам, в результате падения обломков повреждены один частный дом и линии электропередачи, в одном из районов загорелась трава, пожар потушили. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, никто не пострадал, добавил Кравченко.
Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. За законопроект проголосовал 281 народный депутат. Международный уголовный суд в Гааге выдавал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина, главы Генштаба Валерия Герасимова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу по подозрениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине. Страны, присоединяющиеся к Римскому статуту, обязаны арестовывать людей, разыскиваемых МУС.
Российская армия, вопреки заявлениям Минобороны РФ, не контролирует Нью-Йорк, но ситуация в этом поселке в Донецкой области сложная, сообщает DeepState. „В поселке сложилась уникальная ситуация, когда происходит хаос с обеих сторон“, — пишут аналитики. По их данным, российские подразделения обходят стороной Силы обороны и пытаются сконцентрироваться в соседней Нелиповке. „Соответственно складывается ситуация, когда противник не пытается захватить поселок, а просто закрепиться в глубине. С другой стороны, пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается“, — отмечает паблик.
Россия готовит новые информационные операции в странах Европы против украинских беженцев. Как утверждает представитель ГУР Вадим Скибицкий, цель пропагандистской кампании — убедить людей, покинувших страну из-за войны, не возвращаться на родину. „Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь — то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность“, — заявил он.
Центральная избирательная комиссия РФ объявила о переносе выборов депутатов десяти органов местного самоуправления в шести районах и одном городе Курской области, где с начала августа продолжается наступление ВСУ. Выборы, запланированные на единый день голосования 8 сентября, не состоятся в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. „Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей“, — говорится в заявлении ЦИК. Голосование на выборах губернатора Курской области состоится — проголосовать можно будет досрочно с 28 августа.
Российская прокуратура на процессе в военном суде Ростова-на-Дону запросила сроки от 16 до 24 лет колонии для 23 украинских военнопленных. Их обвиняют в терроризме и действиях, направленных на насильственный захват власти. Все фигуранты дела в разное время служили в украинском батальоне „Азов“. Некоторые из них участвовали в обороне завода „Азовсталь“ в Мариуполе весной 2022 года. По делу проходят в том числе девять женщин, большинство из них готовили еду для бойцов „Азова“.
Основные новости к 17:00
Минобороны РФ в сводке о „попытке вторжения“ ВСУ в Курскую область сообщает, что сорвало украинские атаки в районе населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районе восьми сел Курской области и восьми бригадам ВСУ в районе девяти сел Сумской области, утверждает военное ведомство.
Генштаб ВСУ в своей сводке пишет, что российские войска активно применяют авиацию в Курской области и за день уже нанесли 17 ударов с применением 27 управляемых авиационных бомб по населенным пунктам РФ. Также противник с помощью артиллерии обстреливает украинские пограничные населенные пункты, в частности Порозок и Пожня Сумской области.
Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало военный аэродром „Саваслейка“ в Нижегородской области, утверждают источники „РБК-Украина“. По их сведениям, удар был нанесен дронами-камикадзе 16 августа. В результате атаки уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И, заявили собеседники в разведке. Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщали об атаке беспилотников в ночь на 14 августа по четырем российским аэродромам, в том числе „Саваслейке“. Российская сторона официально удары не подтверждала.
Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео подрыва одной из понтонных переправ в Курской области, наведенных российскими войсками после разрушения моста. Удар был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет „Радио Свобода“. Понтонные переправы навели, когда ВСУ начали атаковать мосты через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Всего их было три, они соединяли приграничную часть района с областью.
Новости к концу дня
В некоторых российских провоенных пабликах распространяются сообщения о боях на границе Брянской области и о попытке „украинской ДРГ“ прорваться в Россию. Другие z-каналы пишут, что это лишь перестрелка на границе. Никакой официальной или независимой информации на этот счет нет.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий начать процедуру запрета Украинской православной церкви.
В Мурманской области временно закрывали аэропорты Мурманск и Хибины из-за угрозы атаки беспилотника. По данным Mash, сам дрон был сбит системой ПВО.
Суд в Москве заочно приговорил политика Дмитрия Гудкова к восьми годам по делу о „фейках“ про армию.
„Госуслуги“ разослали пользователям письма с призывом помочь жителям Курской области „с помощью маркетплейса Ozon“. В письме предлагается покупать на Ozon электронные сертификаты, которые автоматически отправят пострадавшим от войны жителям Курской области.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия для атак на российскую территорию „может способствовать миротворческим усилиям“.
По материалам „Медузы“
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