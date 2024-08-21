ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (910-й день) | Российская прокуратура требует огромные сроки тюремного заключения для украинских военнопленных

Российская армия ночью и утром 21 августа атаковала Украину ракетами и беспилотниками. По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, военные РФ запустили две баллистические ракеты „Искандер-М“/KN-23, одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 69 ударных беспилотников „Шахед“. Украинские силы ПВО сбили 51 воздушную цель: ракету Х-59/Х-69 и 50 дронов в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей. Еще 16 БПЛА „локационно потеряно“ — предположительно они упали под влиянием радиоэлектронных средств борьбы. Также один российский дрон пересек границу с Беларусью в Черниговской области, еще один беспилотник „вернулся на родину“ — в Белгородскую область.

В регионах Украины, подвергшихся атаке, более девяти часов действовала воздушная тревога. В Киевской области, как рассказал глава региональной администрации Руслан Кравченко, силы ПВО сбили несколько российских целей, большинство обломков упали за пределами населенных пунктов. По его словам, в результате падения обломков повреждены один частный дом и линии электропередачи, в одном из районов загорелась трава, пожар потушили. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, никто не пострадал, добавил Кравченко.

Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. За законопроект проголосовал 281 народный депутат. Международный уголовный суд в Гааге выдавал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина, главы Генштаба Валерия Герасимова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу по подозрениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине. Страны, присоединяющиеся к Римскому статуту, обязаны арестовывать людей, разыскиваемых МУС.

Российская армия, вопреки заявлениям Минобороны РФ, не контролирует Нью-Йорк, но ситуация в этом поселке в Донецкой области сложная, сообщает DeepState. „В поселке сложилась уникальная ситуация, когда происходит хаос с обеих сторон“, — пишут аналитики. По их данным, российские подразделения обходят стороной Силы обороны и пытаются сконцентрироваться в соседней Нелиповке. „Соответственно складывается ситуация, когда противник не пытается захватить поселок, а просто закрепиться в глубине. С другой стороны, пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается“, — отмечает паблик.

Россия готовит новые информационные операции в странах Европы против украинских беженцев. Как утверждает представитель ГУР Вадим Скибицкий, цель пропагандистской кампании — убедить людей, покинувших страну из-за войны, не возвращаться на родину. „Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь — то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность“, — заявил он.

Центральная избирательная комиссия РФ объявила о переносе выборов депутатов десяти органов местного самоуправления в шести районах и одном городе Курской области, где с начала августа продолжается наступление ВСУ. Выборы, запланированные на единый день голосования 8 сентября, не состоятся в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. „Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей“, — говорится в заявлении ЦИК. Голосование на выборах губернатора Курской области состоится — проголосовать можно будет досрочно с 28 августа.