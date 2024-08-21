WSJ: Генерал Лапин весной 2024 года распустил совет, отвечавший за оборону Курской области. Российская граница могла стать более уязвимой из-за его ошибок

В совет, как пишет WSJ, входили представители вооруженных сил и региональные представители силовых ведомств. Издание отмечает, что неясно, помог бы этот совет дать организованный отпор украинским войскам или нет, но без централизованного органа усилия Москвы по вытеснению ВСУ до сих пор были „хаотичными и неэффективными“.

За несколько дней до наступления ВСУ в Курской области, как пишет WSJ, ссылаясь на российских „военкоров“, командование Лапина предупреждало Москву, что украинские войска наращивают свою численность на линии фронта. Однако, по словам источника издания, обе стороны делали это и раньше, и предупреждения Лапина были проигнорированы.

В результате украинские военные не встретили сопротивления на нейтральной территории у границы, а внутри России не было сил территориальной обороны, которые могли бы замедлить их продвижение. Кроме того, ВСУ, заходя в Курскую область, заглушили связь. Российские военные не смогли связаться со своим командованием и, оказавшись в ловушке, рассеялись по лесу.

Первыми вооруженное сопротивление ВСУ, как пишет WSJ, оказали военные 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии — подразделения, почти полностью состоящего из призывников. Издание отмечает, что они не должны были участвовать в боевых действиях, но потребности фронта истощили силы и ресурсы российских войск. Кроме того, в нормальных условиях у российских военных должно было быть около 120 единиц бронетехники, включая танки и БТР. По словам военного аналитика и главы компании Rochan Consulting Конрада Музыки, во время первого вооруженного столкновения у российских солдат было от 10 до 20 единиц бронетехники.