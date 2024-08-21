"За время войны мы не раз слышали такую рекомендацию. Не читайте, мол, ни антивоенных блогеров, ни провоенных. Ориентируйтесь на официальные источники. Так вот, нет в нашей стране ничего более официального, чем сайт Kremlin.ru. Это сайт президента России. Каждое выступление Путина, каждая его реплика или комментарий для СМИ, буквально каждый президентский чих, отражен на его сайте. Что, кстати, очень удобно, если нужно вдруг вспомнить, что и кому он когда-либо пообещал“, - говорит Кац.

По словам оппозиционета, если бы граждане России узнавали о жизни страны исключительно по сайту главы государства, то 18 и 19 августа они находились бы в полной уверенности, будто не случилось ничего важнее, чем визит Путина в Баку.

Тема Курской области за все предыдущие дни поднималась от силы пару раз, между переговорами с президентом Узбекистана и главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.Таким образом, если бы россине ориентировались на сайт Kremlin.ru, то были бы осведомлены, что в Курской области произошло какое-то ЧП. Нечто вроде землетрясения на Камчатке. „Страна у нас большая, постоянно что-то случается. Где-то природа шалит, где-то коммунальная авария, ну а где-то иностранная армия оккупировала райцентр“ - говорит Кац.

Он предлагает посмотреть, что происходит у администрации президента (АП), которая в России, де-факто, является вторым правительством. Самые свежие новости от АП опубликованы 13 августа. В тот день была образована Морская коллегия России и возглавил ее Николай Патрушев. А также утверждено положение об управлении по вопросам национальной морской политики.

На официальном сайте правительства России, которое возглавляет Михаил Мишустин - интересней. 19 августа премьер-министр созвал оперативное совещание со своими заместителями. Повестка дня: ход приемной кампании в ВУЗы, поддержка научных исследований водных биологических ресурсов в сфере биоэкономики.