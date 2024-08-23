DELFI В УКРАИНЕ | „Ракета прилетела на локацию“. Как режиссер из Эстонии снимал короткометражку в Киеве
Режиссер из Эстонии Дмитрий Насенник говорит, что съемочный процесс во время войны в стране, где идут боевые действия, ничем не отличается от съемок в мирное время.
Логлайн
Молодая, амбициозная скрипачка, лишенная эмпатии, упорно следует за своей мечтой, не обращая внимания на личные издержки.
Синопсис
„Цель“ рассказывает историю Кристель Паат — молодой девушки, решившей стать первой скрипачкой Венской филармонии любой ценой. Она изолирует себя от семьи, чтобы следовать за своей мечтой, и в конечном итоге решает закрыть глаза на жизнь вокруг нее. В результате она оказывается в положении, когда каждый потенциально может быть сломлен.
Фильм „Цель“ будет показан на фестивале Jourmey в Вашингтоне 6-8 сентября и в Швеции на Nordic Film Festival 9-12 октября.
Съемки в военное время
„Здесь в Украине просто оформляешь страховку, приезжаешь на локацию и снимаешь. Сейчас Киев относительно безопасное место, но надо учитывать разные факторы, - такие, как комендантский час, сирены. Ну еще на съемочную площадку может прилететь ракета. Кстати, у нас так и было“, - говорит и улыбается Насенник.