DELFI В УКРАИНЕ | „Ракета прилетела на локацию“. Как режиссер из Эстонии снимал короткометражку в Киеве

Логлайн

Молодая, амбициозная скрипачка, лишенная эмпатии, упорно следует за своей мечтой, не обращая внимания на личные издержки.

Синопсис

„Цель“ рассказывает историю Кристель Паат — молодой девушки, решившей стать первой скрипачкой Венской филармонии любой ценой. Она изолирует себя от семьи, чтобы следовать за своей мечтой, и в конечном итоге решает закрыть глаза на жизнь вокруг нее. В результате она оказывается в положении, когда каждый потенциально может быть сломлен.

Фильм „Цель“ будет показан на фестивале Jourmey в Вашингтоне 6-8 сентября и в Швеции на Nordic Film Festival 9-12 октября.

Съемки в военное время

„Здесь в Украине просто оформляешь страховку, приезжаешь на локацию и снимаешь. Сейчас Киев относительно безопасное место, но надо учитывать разные факторы, - такие, как комендантский час, сирены. Ну еще на съемочную площадку может прилететь ракета. Кстати, у нас так и было“, - говорит и улыбается Насенник.

Он поясняет, что пять сцен планировалось отснять в доме, который расположен тяжом с кладбищем. После очередного российского обстрела одна из ракет упала неподалеку от дома и выбила окна.

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