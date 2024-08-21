Выдворение из Латвии российских граждан: троих — принудительно, 1500 уехали сами

Такую статистику привела в передаче Латвийского Радио „Домская площадь“ глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе.

Согласно закону об иммиграции, срок постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для их продления нужно было подтвердить минимальный уровень знания латышского языка и наличие финансовых средств. В последний момент перед вступлением в силу этих требований в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на то, чтобы они могли сдать экзамен по латышскому языку. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те же, кто не предприняли никаких мер для урегулирования своего статуса, лишились ВНЖ и получили предписание покинуть страну.

Все требования государства выполнили чуть более 25 тысяч человек. Постоянный ВНЖ получили 15 837 человек, временный — 5477, из них 5000 получили его сроком на 2 года, чтобы они смогли сдать язык. Но, по словам Майры Розе, эти два года продлеваться не будут, поэтому люди все-таки должны уложиться в срок.

Некоторые решили и не уезжать, и не подчиняться требованиям государства. В отношении таких лиц, не выполнивших ни одного требования по урегулированию своего статуса, было выдано 62 распоряжения на выезд. Решение о принудительном выдворении было принято в 9 случаях, и в трех случаях выполнено.

Один человек запросил в Латвии убежище, но ему еще нужно доказать, что в России он может подвергаться преследованию.

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