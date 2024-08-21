Заплывы Ironman Tallinn вместо озера Харку будут проходить на Штромке

Решение о смене места для заплыва было принято в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Морским институтом Тартуского университета, которые проанализировали и обсудили с командой Ironman Tallinn качество воды в озере Харку и альтернативные варианты. Проблемой стало наличие в воде сине-зеленых водорослей.

Утром в 10 часов температура воды в море составляла 19,9 градусов. Плавание проходит в прозрачной морской воде с песчаным дном, где дно видно постоянно, средняя глубина 2-2,5 м. Место проведения находится в небольшой бухте, где практически нет волн и море почти всегда спокойное. Организаторы предоставят участникам обновленные карты трасс и другую информацию в кратчайшие сроки. Смена места для заплыва не повлияет на расписание самих соревнований.

В полной дистанции Ironman примут участие около 1000 спортсменов. В чемпионате Европы Ironman 70.3 примут участие 1500 спортсменов и 140 команд. Наибольшее количество участников из Эстонии, Великобритании и Финляндии.

Айн-Алар Юхансон, главный организатор Ironman в Эстонии: „В этом году в выходные мы соберем рекордное количество участников, в том числе большое количество профессионалов. IRONMAN Tallinn 70.3 также никогда ранее не был этапом четырех титульных соревнований одновременно, и мы никогда ранее не проводили соревнования среди профессионалов с прямой трансляцией. Это большая ответственность, но мы и команда организаторов готовы к ней“.

Маршруты соревнования и схемы дорожного движения доступны на сайте.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .