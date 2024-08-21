Правда ли, что в 1970-е годы журнал Time выпустил такие обложки с предупреждением о грядущем глобальном похолодании?
Уже несколько лет интернет-пользователи распространяют старые обложки журнала Time вместе с более свежими, посвящёнными проблеме глобального потепления, и тем самым пытаются показать, что изменение климата — не более чем громкие заголовки в медиа. Мы проверили, выходили ли выпуски с такими обложками на самом деле.
О том, что мировые СМИ пугают свою аудиторию то похолоданием, то потеплением, со ссылкой на обложки Time 40-летней давности сообщают пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, „Одноклассники“) и блог-платформ (LiveJournal, „Пикабу“, „Дзен“), а также Telegram-каналы „Потерянное прошлое“ (241 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Александр Семченко“ (87 000), „Совпадение“ (56 000), „Забытая история“ (55 000), „Мировой заговор“ (41 000). Упоминают эти обложки, якобы предрекающие глобальное похолодание, и на форумах в тематических обсуждениях.
Чаще всего вирусные посты сопровождает одна или несколько из четырёх обложек. Первая из них якобы относится к выпуску за декабрь 1973 года и содержит заголовок „Большая заморозка“. То же словосочетание есть на обложке, датируемой январём 1977 года. В апреле того же года Time якобы выпустил номер с заголовком „Как выжить в наступающем ледниковом периоде“, а в декабре 1979-го — с подписью „Охлаждение Америки“.
Три из четырёх обложек — настоящие. Так, в декабре 1973, в январе 1977 и в декабре 1979 года на обложках действительно были изображены замерзающие люди и размещены те же заголовки. Однако, если изучить статьи, названия которых были вынесены на первую полосу, выяснится, что речь во всех трёх текстах идёт вовсе не о глобальном похолодании, а о топливных кризисах. Жителям США в те годы в самом деле пришлось столкнуться с дефицитом (и, следовательно, подорожанием) топлива для обогрева домов в зимний период. Например, в 1973 году арабские государства — члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) наложили эмбарго на поставку нефти в США в ответ на поддержку, которую Соединённые Штаты оказали Израилю в Войне Судного дня. В 1978 году в Иране началась Исламская революция, которая привела к сокращению добычи и, как следствие, экспорта нефти в 1979 году — это был уже второй нефтяной кризис за десятилетие. Зима 1976–1977 годов в США выдалась необычайно морозной, в январе был зафиксирован самый низкий температурный рекорд за 200-летнюю историю наблюдений. Это вызвало экстремальный спрос на топливо в густонаселённых районах. Но ни Time, ни другие авторитетные издания тогда не писали о глобальном похолодании в смысле изменения климата, ведь погода и климат — разные вещи.
При этом ни одна из апрельских обложек в 1977 году, доступных в архиве Time, не совпадает с той, которую распространяют интернет-пользователи. „Проверено“ не удалось найти на сайте журнала и статью с заголовком о надвигающемся ледниковом периоде. Зато обнаружилось заявление редакции Time о том, что обложка с пингвином и апокалиптическим предсказанием в заголовке — подделка. Впрочем, её основой стала реальная обложка, под которой номер журнала вышел в апреле 2007 года с совершенно иным заголовком: „Гид по выживанию в условиях глобального потепления“. Соответствующая статья содержала в себе советы, как каждый человек может отсрочить изменение климата.
„Проверено“ не удалось установить, где и когда впервые появилась отредактированная обложка, однако в первый раз Time опроверг её подлинность ещё в 2013 году — и уже тогда редакция уточнила, что изображение распространяется в Сети в течение нескольких лет.
Таким образом, на обложках журнала Time в 1970-х годах не было алармистских заголовков о грядущем глобальном похолодании. Часть обложек, используемых критиками существующей климатической проблематики и её освещения в прессе, реальна, но содержание статей не касается изменения климата. При этом одна из обложек была отредактирована, а в оригинальном заголовке на ней речь шла как раз о глобальном потеплении.
Итог: Большей частью неправда