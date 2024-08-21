Правда ли, что в 1970-е годы журнал Time выпустил такие обложки с предупреждением о грядущем глобальном похолодании?

Чаще всего вирусные посты сопровождает одна или несколько из четырёх обложек. Первая из них якобы относится к выпуску за декабрь 1973 года и содержит заголовок „Большая заморозка“. То же словосочетание есть на обложке, датируемой январём 1977 года. В апреле того же года Time якобы выпустил номер с заголовком „Как выжить в наступающем ледниковом периоде“, а в декабре 1979-го — с подписью „Охлаждение Америки“.

Три из четырёх обложек — настоящие. Так, в декабре 1973, в январе 1977 и в декабре 1979 года на обложках действительно были изображены замерзающие люди и размещены те же заголовки. Однако, если изучить статьи, названия которых были вынесены на первую полосу, выяснится, что речь во всех трёх текстах идёт вовсе не о глобальном похолодании, а о топливных кризисах. Жителям США в те годы в самом деле пришлось столкнуться с дефицитом (и, следовательно, подорожанием) топлива для обогрева домов в зимний период. Например, в 1973 году арабские государства — члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) наложили эмбарго на поставку нефти в США в ответ на поддержку, которую Соединённые Штаты оказали Израилю в Войне Судного дня. В 1978 году в Иране началась Исламская революция, которая привела к сокращению добычи и, как следствие, экспорта нефти в 1979 году — это был уже второй нефтяной кризис за десятилетие. Зима 1976–1977 годов в США выдалась необычайно морозной, в январе был зафиксирован самый низкий температурный рекорд за 200-летнюю историю наблюдений. Это вызвало экстремальный спрос на топливо в густонаселённых районах. Но ни Time, ни другие авторитетные издания тогда не писали о глобальном похолодании в смысле изменения климата, ведь погода и климат — разные вещи.