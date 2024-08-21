В это воскресенье забег Maardu City Run соберет в Маарду любителей спорта со всей Эстонии

По словам вице-мэра Маарду Аурики Син-Керра, Maardu City Run – это больше, чем соревнование по бегу. „Городской забег является новой традицией нашего города, которая уже второй год подряд объединит единомышленников и любителей спорта из разных регионов Эстонии. Мероприятие дает возможность приобрести новых друзей, обменяться опытом с другими спортсменами, зарядится положительной энергией и, возможно, вновь обрести мотивацию. До встречи на старте!“, - сказала вице-мэр.

Центр соревнований откроется в 10.00 утра в Маардуском центре досуга (Keemikute 12b). Дистанции будут расположены в самом центре Маарду, захватывая главные достопримечательности города. Дистанции будут хорошо обозначены и безопасны для всех соревнующихся. Старт и финиш будет расположен на улице Старди. Дополнительная информация (на эстонском языке) можно посмотреть ТУТ.

Maardu City Run предлагает различные дистанции, чтобы каждый смог выбрать себе вызов по душе. Участники смогут выбирать между тремя основными дистанциями:

Neptunas 10 км c замером времени - для самых амбициозных бегунов, которые хотят бросить вызов самим себе. Старт в 13.00.

Stebby 5 км c замером времени - более короткая дистанция, подходящая как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Старт в 13.00.

Детский забег Cappy (0,2 км) - короткая, но веселая беговая дистанция для самых маленьких. Старт в 12.00.

Дистанции можно проходить в разном формате - бег, ходьба, скандинавская ходьба. Финиш закрывается в 15.00.

Фотографии с забега 2023 года можно посмотреть тут.

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