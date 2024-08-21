Россия атаковала Украину дронами и ракетами. ВСУ утверждают, что сбили 50 беспилотников, а еще один „вернулся на родину“

По его словам, украинские военные „осуществили сопровождение 72 воздушных целей“: двух баллистических ракет, выпущенных из комплекса „Искандер-М“/KN-23, одной управляемой авиационной ракеты Х-59/Х-69, а также 69 ударных беспилотников типа „Шахед“.

Украинские силы ПВО, как заявил Олещук, сбили одну управляемую ракету Х-59/Х-69 и 50 дронов „Шахед“ в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, как утверждает командующий Воздушными силами ВСУ, 16 российских беспилотников „локально потеряны“, предполагается, что они упали под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Олещук добавил, что один российский беспилотник пересек границу с Беларусью в Черниговской области, а еще один дрон, по выражению командующего, „вернулся на родину“ — в Белгородскую область. Кроме того, в 11:15 утра один российский беспилотник находился в воздушном пространстве в Черкасской области, украинские военные пытались его сбить.

В регионах Украины, подвергшихся атаке, более девяти часов действовала воздушная тревога. В Киевской области, как рассказал глава региональной администрации Руслан Кравченко, силы ПВО сбили несколько российских целей, большинство обломков упали за пределами населенных пунктов. По его словам, в результате падения обломков повреждены один частный дом и линии электропередачи, в одном из районов загорелась трава, пожар потушили. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, никто не пострадал, добавил Кравченко.

Первый замначальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила около 8 утра, что ночью в регион „зашло восемь БПЛА“, силы ПВО сбили четыре дрона. „Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома. Травмированных нет“, — отметила Заболотная.