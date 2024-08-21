В предстоящем сезоне в Балтийской хоккейной лиге сыграют лишь семь команд

В новом сезоне Балтийской хоккейной лиги примут участие семь команд, включая таллиннский „Пантер“. По сравнению с предыдущим сезоном количество участников сократилось на две команды, сообщает хоккейный клуб „Пантер“.

Из-за финансовых трудностей из турнира выбыли латвийский „Курбадс“ и литовский „Каунас Сити“. В результате Латвию теперь представляют четыре клуба вместо пяти: „Рига“, „Земгале“ (Елгава), „Мого“ (Рига) и „Призма“ (Рига). Литва выставляет две команды вместо трех: „Энергия“ (Электренай) и „Хоккей Панкс“ (Вильнюс). Эстонию, как и в прошлом сезоне, представляет „Пантер“, который теперь тренирует финн Микко Мяенпяя.

Регулярный чемпионат стартует 14-15 сентября и пройдет в шесть кругов, с 18 играми для каждой команды (дома и на выезде), завершится в начале марта. В плей-офф пройдут четыре лучшие команды. В прошлом сезоне чемпионом стал рижский „Мого“, а „Пантер“ дошел до четвертьфинала.

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