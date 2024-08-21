У Берлина и Варшавы возник конфликт из-за „Северных потоков“

После заявления прокуратуры Польши, что та не может по запросу Германии арестовать украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах „Северный поток - 1“ и „Северный поток - 2“, Берлин решил добиваться этого на уровне польского правительства. Однако безрезультатно. Об этом сообщило во вторник, 20 августа, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

„Некоторые немецкие следователи и политики говорят, что польские власти намеренно пытались сорвать расследование. Еще в прошлом году польские власти отказались предоставить записи видеонаблюдения яхты, которая была пришвартована в польском порту <...> Служба внутренней безопасности Польши ABW отвергла эти заявления и заявила, что таких записей не существует“, - утверждается в публикации.

Польский чиновник: Подрывников надо наградить

Ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам, Берлин направил Варшаве в июне. Однако польская прокуратура отказалась арестовывать его, пока дело не рассмотрит Агентство внутренней безопасности.

2 июля правительственная делегация из Берлина во главе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz) посетила Варшаву для совместного заседания с польским правительством. В ходе визита немецкая сторона попросила польских коллег обеспечить исполнение ордера. Однако 6 июля подозреваемый покинул Польшу и направился в Украину, рассказал источник WSJ, знакомый со следствием. Там же находятся и еще двое подозреваемых - основатели школы подводного плавания Scuba Family Евгений Успенский и его жену Светлана.

Один высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал своему немецкому коллеге, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, „должны быть награждены медалями, а не арестованы“, указывает WSJ.

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