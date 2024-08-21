Путин и Беслан. Зачем хозяин Кремля через 20 лет приехал на место самого страшного теракта в России

Владимир Путин впервые с сентября 2004 года посетил Беслан. Трагедии, когда в результате неудачного и хаотичного штурма спортзала школы №1, захваченного террористами, в этом году исполняется 20 лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы Путин заставил себя приехать на эту землю. Впечатления от поездки странные. Кажется, что она была затеяна ради четырех минут видео, где он обвиняет заграницу в поддержке террористов. Впрочем, на главные вопросы трагедии официальных ответов нет до сих пор, пишет журналист Сергей Ковальченко.