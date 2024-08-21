Почему в России не называют войну войной, хотя всё и так ясно? Кажется, журналист нашел ответ

Россия сейчас пытается пройти по той же ниточке - хотя сама этот путь всегда критиковала. Это очень типичный для России карго-культ политики США - нет, мы не воюем с этой страной, мы лишь ввели ограниченный военный контингент для защиты чего-то там. Что именно они там защищают, конечно, никто не разобрался, но на то он и карго-культ.

Масштаб боевых действий при этом не имеет особого значения. Самый яркий пример - Вьетнам. Американская армия увязла во вьетнамской войне всерьёз и надолго, применяла все виды вооружений, понесла огромные потери (более 200 тысяч, из которых более 50 тысяч погибшими), но всё равно воевала ВО Вьетнаме, а не С Вьетнамом. США и Вьетнам никогда не находились в состоянии войны. Точно так же было в Корее, Ираке и Афганистане.

К примеру, когда СССР направил своих „добровольцев“ в Испанию в 1936-м, то это была война, но не война СССР с Испанией. В той войне участвовали десятки тысяч профессиональных военных из разных стран мира, но она всё равно считается гражданской войной в Испании. Точно так же, когда СССР влез в Афганистан, это была афганская война, но юридически СССР не воевал с Афганистаном. Не было объявления войны, не наступало это юридическое „военное состояние“, и сам СССР, в общем-то, жил обычной жизнью при этом.

Знаете ли вы, почему в России так боятся слова „война“, и даже сейчас, спустя два с половиной года активных боевых действий, продолжают использовать термин СВО? Конечно, людям можно запретить произносить какое-то слово, но нельзя запретить думать - все, даже самые большие поклонники Кремля, отлично понимают, что когда толпы людей с двух сторон от условной линии стреляют друг в друга из всех видов оружия, это называется „война“. Неважно, где это происходит, кто участники - мы всё равно назовём это войной. Но война войне рознь, и для Кремля как раз крайне важно, где эта война происходит. Важно сохранять её статус.

Читаю разных экспертов, как в кавычках, так и без, плюс мнения разных людей, и меня неотступно преследует мысль, что очень, очень многие не понимают одной простой, но важной мысли об этой войне. Иногда кажется, почти никто не понимает. Поэтому давайте проговорим её вслух.

И не только юридически, но и по факту Россия сейчас, конечно, не находится в состоянии войны. Её экономика не перестроена на военный лад ни в какой степени, не введены комендантские часы и режим светомаскировки и так далее. Люди, по большому счёту, живут обычной жизнью - как в СССР во время войны в Афганистане или США - во Вьетнаме.

Мобилизация может проводиться только во время войны, как юридически, так и фактически. Нет войны - нет мобилизации

Вдумайтесь только - в России сохраняется срочная служба, никак не связанная с войной. То есть, молодого человека призывают в армию, он приносит присягу, ему выдают оружие, он целый год служит где-то под Липками, а потом его демобилизуют - и он возвращается домой, продолжает учёбу в институте или поступает на работу. Возможно ли такое во время войны? Разумеется, нет.

Именно по этой причине никакая массовая мобилизация в настоящий момент в России невозможна. Мобилизация может проводиться только во время войны, как юридически, так и фактически. Нет войны - нет мобилизации. Таким образом, объявление мобилизации было бы равносильным признанию состояния войны, а на это Кремль не хочет идти категорически. „Нет-нет, - продолжает настаивать он, - это только ввод контингента“.

Поэтому в России предпочитают решать этот вопрос при помощи денег и службы по контракту. Этого ресурса в настоящий момент им вполне хватает, хотя он и не позволяет создать глубокий резерв. То есть, это стабильная, но чересчур равномерная машина, и если тебе вдруг нужно резко увеличить число контрактников, то сделать это сложно.

По этой причине атака ВСУ на Курскую область стала большой проблемой для Кремля даже не в военном, а в статусном смысле. Вторжение на территорию страны - очевидная причина для объявления войны. Но Россия, во-первых, объявлять войну не хочет. А во-вторых, даже самые забитые ежедневной пропагандой люди всё равно ведь не идиоты, и понимают причинно-следственную связь между военным действиями на территории Украины и этой атакой.

В итоге приходится использовать эти дикие формулировки про „бандитов“ и „террористов“, хотя никакое военное право не позволяет так называть регулярные войска другого государства. Но для Кремля это единственный выход - и вся надежда его на то, что удастся справиться с этой атакой старыми средствами, то есть контрактниками, не привлекая (масштабно) срочников, не объявляя мобилизацию и, соответственно, не признавая войну фактически.

Отсюда следует ещё очень много выводов, но не буду растекаться - каждый способен сделать их самостоятельно. В конечном счёте, выводы могут быть различными, и мы можем спорить о последствиях, но для спора важно понимать базис. А многие, по-моему, его не понимают.

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