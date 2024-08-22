Потеряем целое поколение? Вице-мэр Яшин о „слабых школах“ и качестве образования в Таллинне

Многие родители переживают по поводу качества образования в бывших русскоязычных школах. Еще вчера учителя преподавали на русском, а теперь должны вести уроки только на эстонском языке. К тому же не все дети, особенно переходящие в 4-е классы, будут готовы изучать математику на неродном языке. Как говорит вице-мэр Алексей Яшин, в Таллинне 20 школ, которые должны перейти на эстоноязычное обучение. „За 13 из них мы не переживаем, там качество образования не просядет. Остальные 7 школ, где не практиковали обучение на эстонском, - будем помогать, оказывать языковую поддержку, выделять деньги“, - подчеркивает Яшин.

На данный момент в Таллинне не хватает 223 педагога. „Больше 40% - эти рабочие места заняты учителями, которые не соответствуют квалификации. Они могут работать до конца года, потом будет опять объявлен конкурс“.

Складывается впечатление, что главная цель реформы - только изучение государственного языка, но не остальные жизненно важные знания. „Да, такое впечатление очень сильно складывается, - согласен Яшин. - Все говорят только о языке. Якобы нет методик, все печально, и ничего не работает. На самом деле, это политический нарратив. Это неверно. Погружение - это программа, которая работает с 2000-х годов во многих школах. Это методика, как преподавать язык и предмет одновременно. Например, в начале урока вы осваиваете 6-10 новых терминов, потом переходите к использованию этих терминов в предмете. Осталось очень мало школ, где по вине директоров и местной власти подобные методики не использовались“.