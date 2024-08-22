Потеряем целое поколение? Вице-мэр Яшин о „слабых школах“ и качестве образования в Таллинне(2)
C первого сентября обучение в первых и четвертых классах будет исключительно на эстонском. RusDelfi поговорил с вице-мэром Таллинна по вопросам образования Алексеем Яшиным (Eesti 200) о готовности школ, качестве обучения и ставке на владение эстонским языком. Слушайте передачу!
Многие родители переживают по поводу качества образования в бывших русскоязычных школах. Еще вчера учителя преподавали на русском, а теперь должны вести уроки только на эстонском языке. К тому же не все дети, особенно переходящие в 4-е классы, будут готовы изучать математику на неродном языке. Как говорит вице-мэр Алексей Яшин, в Таллинне 20 школ, которые должны перейти на эстоноязычное обучение. „За 13 из них мы не переживаем, там качество образования не просядет. Остальные 7 школ, где не практиковали обучение на эстонском, - будем помогать, оказывать языковую поддержку, выделять деньги“, - подчеркивает Яшин.
На данный момент в Таллинне не хватает 223 педагога. „Больше 40% - эти рабочие места заняты учителями, которые не соответствуют квалификации. Они могут работать до конца года, потом будет опять объявлен конкурс“.
Складывается впечатление, что главная цель реформы - только изучение государственного языка, но не остальные жизненно важные знания. „Да, такое впечатление очень сильно складывается, - согласен Яшин. - Все говорят только о языке. Якобы нет методик, все печально, и ничего не работает. На самом деле, это политический нарратив. Это неверно. Погружение - это программа, которая работает с 2000-х годов во многих школах. Это методика, как преподавать язык и предмет одновременно. Например, в начале урока вы осваиваете 6-10 новых терминов, потом переходите к использованию этих терминов в предмете. Осталось очень мало школ, где по вине директоров и местной власти подобные методики не использовались“.
Учитывая ситуацию, проблему с учителями и турбулентность переходного периода, зачем русскоязычным родителям отдавать детей в т.н. школу перехода? Если в эстонской школе уже налажена система? „Да, это уже реальность. Эта тенденция давно известна. В эстонские школы идут на 200 учеников больше, в школы перехода на 150 меньше. Поэтому самый большой вызов - как заманить эстоноязычных детей в школы перехода. Мы работаем над этим, планов конкретных нет, но одна из идея - открыть эстонскую параллель, чтобы дети общались на переменах и общих мероприятиях“, - сказал Яшин в подкасте. Слушайте интервью целиком!
Таймкоды:
00:47 Готовы ли школы?
2:06 Cколько учителей не хватает?
4:31 Школа ищет 10 учителей, как на это реагировать родителю?
7:40 Уволенные учителя не получат компенсацию от Кассы по безработице. Как так получилось?
10:30 Учителя в Ида-Вирумаа не получат дотации, а в Таллинне получат?
12:24 Качество эстонского языка у русскоговорящих учителей
16:30 Складывается впечатление, что эстонский язык важнее знаний. Это так?
18:08 Слабые и сильные школы
19:39 Мы потеряем целое поколение?
20:59 Все пойдут в чисто эстонские школы
24:45 „Я беспокоюсь о шести школах“
28:10 Какой идеальный сценарий через 10 лет?
29:48 Увольнение Сергея Пчелкина
36:30 Avatud Kool станет муниципальной школой. Почему?
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.