Вашингтон пересмотрел стратегию ядерного сдерживания США

Американский президент Джо Байден в марте утвердил секретный ядерный план, впервые ориентирующий стратегию сдерживания Вашингтона на Китай на фоне быстрого расширения его ядерного арсенала и предусматривающий подготовку войск США к „возможным скоординированным ядерным столкновениям“, в которых Россия может выступить единым фронтом с КНР и Северной Кореей. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила газета The New York Times (NYT).

Об обновлении документа уведомят Конгресс США

„Руководство по применению ядерного оружия“ обновляется примерно каждые четыре года. По данным издания, ряд печатных экземпляров был разослан нескольким сотрудникам органов нацбезопасности и руководству Пентагона. Как ожидается, до ухода Байдена со своего поста об обновлениях будет уведомлен и Конгресс США.

В документе, в частности, анализируется, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы - в случае их одновременного или последовательного развития - с помощью комбинации ядерных и неядерных вооружений.

В прошлом вероятность того, что Москва, Пекин и Пхеньян смогут скоординировать ядерные угрозы для достижения превосходства над американским ядерным арсеналом, казалась маловероятной, констатирует NYT. Однако на фоне совместных военных учений РФ и КНР и военных поставок Москве от Тегерана и Пхеньяна, оценки были пересмотрены, констатирует газета.

„Мы имеем дело с Россией, которая радикализировалась, и идея о недопустимости использования ядерного оружия в конвенциональном конфликте больше не является“ обоснованным утверждением, подчеркнул бывший дипломат Ричард Хаас.

Пентагон: Ядерные силы Китая вырастут до 1000 боеголовок к 2030 году

Что касается Китая, то его ядерный комплекс - на текущий момент самый быстроразвивающийся в мире, констатировала газета. По оценкам Пентагона, ядерные силы Китая увеличатся до 1000 боеголовок к 2030 году и до 1500 боеголовок к 2035 году.